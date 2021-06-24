紓困4.0精進案最快今拍板！打工族擬發1萬　三級警戒延長3原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒確定延長至7月12日，民眾微解封期望落空，出遊計畫也全部泡湯，讓旅宿業者退房、退訂電話接不完。此外，三級警戒延長對各行各業造成的衝擊加劇，紓困4.0精進方案，以規劃增加名額為主，另外還有夏季電費減免、放寬無固定雇主及自營工作者資格認定、染疫死亡者慰問金，共4大方向，被稱為「紓困孤兒」的打工時薪族，也有望加發1萬元，最快今日（24日）行政院就會拍板定案。

▲勞工紓困貸款開辦4天就有超過110萬人申請。（圖／記者許靖騏攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日宣布，三級警戒確定延長到7月12日，全國維持一樣的警戒強度，但不排除會做滾動式檢討，若是鬆綁部分商業活動也一定會在合理範圍內，「就算有開放也不會開放太大」，會隨時因應疫情變化跟大家提出來的合理性需要做滾動式檢討，「警戒事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力！」

而行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，但還是拍板延長三級警戒，主要有三大考量，包括7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐遭遇民眾恐報復性出遊，因再度群聚而產生染疫破口；其次，雙北市目前仍未達到解除警戒的標準；最後，近期又爆發北農群聚案，經討論後，仍決定全國警戒必須維持一致，否則傳染鏈將擴大。

▲台北西門町多數商家歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）

由於延長三級警戒對各行各業衝擊很大，加上民眾對於勞工紓困貸款申請相當踴躍，勞動部預計增加申請名額，紓困4.0精進方案行政院最快24日就會拍板定案。

據了解，紓困4.0精進方案內容除了增加勞工紓困貸款的名額之外，還包含夏季電費減免、放寬無固定雇主及自營工作者資格認定、染疫死亡者慰問金，共4大方向，打工時薪族也有望加發1萬元。