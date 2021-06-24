高端疫苗EUA審查前16審委換掉8人　知情人士曝護航內幕

記者黃翊婷／綜合報導

高端（6547）成功解盲新冠肺炎疫苗臨床二期數據，並在6月15日遞交緊急使用授權（EUA）申請書，力拚通關。食藥署疫苗療效評估專家會議近期將進行審查，卻有知情人士聲稱，力挺「免疫橋接」的學者已在5月28日進駐專家會議，外界質疑護航一說並非空穴來風，高端疫苗的EUA審查恐怕也會淪為國際笑話。

▲高端疫苗力拚EUA審查通關。圖為高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

衛福部食藥署6月10日公布EUA通過標準，決定採用頭對頭（Head to Head）的方式審查國產疫苗。消息傳開後，台大醫學系教授黃韻如曾向媒體表示，食藥署訂出的免疫橋接研究設計，是跨越不同的研究群體，但高端疫苗的研究對象是一般民眾，AZ疫苗則是針對暴露在不同病毒株的醫療人員，兩款疫苗的研究對象有差異，想要達到「免疫橋接」可能有困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，高端疫苗在二期僅完成一半的時候，卻趕著進行EUA審查，也是全球首例。對於近期將展開高端疫苗EUA審查的專家會議，有知情人士向《聯合新聞網》指稱，食藥署疫苗療效專家會議自去年成立到今年5月6日召開，審查團隊成員都是相對固定的，但5月28日訂出國產疫苗EUA標準後，原來的16名學者有8人被換掉，其中一人更是擔任高端疫苗二期臨床試驗查核委員、國泰醫院家醫科主任林敏雄，而新補進來的4人都是衛福部的人馬，外界質疑政府護航一說並非空穴來風，高端疫苗的EUA審查恐怕也會淪為國際笑話。

但對於知情人士所說的內容，目前尚未獲得相關單位、人員回應或證實。

▲高端20日召開重大訊息記者會，但全程避談新冠肺炎疫苗問題。（圖／翻攝自櫃買中心官網）

據了解，高端疫苗繼6月10日宣布成功解盲新冠肺炎疫苗臨床二期數據後，6月15日便遞交EUA申請書，國產疫苗是否能在7月如期施打，必要條件是要先走完EUA審查程序。高端6月20日召開重訊記者會，公布腸病毒71型疫苗最關鍵的有效性數據，也讓外界聯想到是否要加碼宣布新冠肺炎疫苗EUA獲得核准一事。

不過，當現場記者提問，「現在進口疫苗越來越多，高端是否會考慮等新冠疫苗做完三期臨床實驗，再申請上市？」高端總經理陳燦堅卻不願回應，記者會也在半小時內結束，全程避談新冠肺炎疫苗的問題。