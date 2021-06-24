持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

▲北市果菜市場24日清晨狀況。（圖／東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

農委會21日宣布今凌晨起，進入北農第一、二果菜批發市場，員工、承銷人、貨運司機等人員，必須要有6/20之後的快篩陰性證明。今日清晨就有警方到場協助檢查，而人潮也平常減少將近4成，目前狀況還算良好。

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萬華分局表示，今派約40名警力在現場維持秩序，每個出入點都有派員，目前狀況良好，也沒有不配合的人，大家依照動線進場。不過現場也發生有民眾不熟悉流程和手機操作，但其餘狀況大致良好順暢。