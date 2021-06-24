家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

▲家用快篩試劑已全面開賣。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

食藥署核准5款家用快篩試劑，全台有需求民眾即日起可至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買，但究竟正確的步驟為何？若呈現陽性又該如何處理呢？

據《東森新聞》報導，以要價1800元的羅氏居家快篩試劑為例，盒內會有試管、試劑盒、棉棒、試管架等各5個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

步驟如下：

1.雙手消毒

2.擤鼻涕

3.打開試管並放於架上

4.從尾端撕開，取出棉棒

5.棉棒深入兩個鼻孔約2.5公分（約1個指節），各轉15秒，共計30秒

▲羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組。（圖／記者屠惠剛攝）



6.將棉棒放入試管中旋轉10下

7.將棉棒放回原包裝

8.換上滴管頭蓋，並將其蓋緊

9.以滴管滴入4滴試劑到試劑盒，切記不可碰到白色的試紙

10.等待30分鐘結果就出爐

沈采穎藥師也提出4點注意事項，首先為測試地點需在家家中；其次，手部、鼻孔都需清潔乾淨；試管內的攪拌動作要確實，準確度才會提升；滴試劑時不可超過5滴，會影響檢驗結果；最後，30分鐘可看結果，超過時間都是不準確的，若沒有線的話代表試劑有問題。

另外，若民眾檢測出陽性，沈采穎藥師建議，可以先打1922通報，並叫防疫計程車到篩檢站進行PCR檢測，且試劑等物品都需放在夾練袋內一起帶去。另外，不論試劑呈現陰性或陽性，都需放在夾練袋內，否則隨意丟棄容易造成污染，清潔隊員都可能因此感染。

▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組。（圖／記者湯興漢攝）



沈采穎藥師建議，有去過醫院、高風險族，或是曾到過確診者足跡地的民眾，都適合購買居家快篩自行檢測。以臨床來說，若是到高風險地區，以2個禮拜內每5天測一次最好，一般民眾則是一個禮拜一次就好。

以市面上5種快篩試劑來說，沈采穎藥師介紹，市面上的快篩試劑分為測病毒遺傳物質的「核酸檢測」，以及測病毒蛋白的「抗原檢測」。其中，核酸檢測的準確率高達97％、98％，但價格會較高。

抗原試劑：

羅氏、英斯特、福爾威創

核酸檢驗試劑

盧西拉、萊析樂

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘