分手還放不下！12星座「死纏爛打手法」曝光　他門口堵人：講清楚

▲你也遇過分手後還來找麻煩的舊愛而感到不堪其擾嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

文／亞提米斯

愛情往往不一定盡如人意，面對到無奈的分手後，許多人還是感覺到無法就此放下對於感情的依賴，有些人還是會努力的死纏爛打或是還想要找舊愛麻煩，12個星座都會有無法放下感情的那一面，就讓我們來看看12星座分手後死纏爛打的手段吧！

牡羊座：

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牡羊座並不是會找舊情人麻煩的那種人，坦白說牡羊座很直接，通常在分手的時候就已經吵翻天，或是會把事情給問得一清二楚，如果會讓牡羊座想要去找舊情人麻煩，那通常是有誤會沒有搞清楚，或是沒把分手的原因說明白才有可能。

通常他們去找人麻煩的方式，多半都是直接去公司或是去舊愛的家門口堵人，不過動作和叫囂聲也都不會太小，牡羊們是不太會管到太多後果的人，如果不想被他們轟一頓，那還是把很多事都講明白的好，如果他們的火星在天蠍座，那可能報復力會很強烈。

金牛座：

坦白說金牛座在分手後是會變得蠻極端的，如果是他們拋棄別人，那麼就是一去不會回頭，倘若是金牛座被拋棄，那麼恐怕是會拗很久很久，這種長久會是N年都散不去的，金牛座對愛情的執拗是別的星座很難比得上的，越愛的他們越放不掉。

另外當然就是為了金錢，如果二人間還有帳目或金錢往來卻弄不太清楚，那麼金牛座是不會放過前情人的，一分一毫都一定會討得明明白白，而且還有可能訴諸法律行動，一定要「連本帶利」討回，水星在金牛的話會更加重這種傾向。

雙子座：

大部份的雙子座都不喜歡找前情人的麻煩，因為雙子座本身就很不喜歡麻煩，他們雖然是吵架高手，但是除非是被劈腿或是分手分得很沒面子，而讓雙子座陷入兩倍精神崩潰的狀況，否則一般情況下，雙子座都能夠很自在的面對舊情人。

但在雙倍精神崩潰的情形下，雙子座的做法也會更顯得可怕，像是會查出舊愛所在的公司大發MAIL或FAX黑函進行對舊愛的人身攻擊，還會動用任何可用的人脈去找舊愛的麻煩，如果他們的火星在獅子座，那在三倍精神失控的情形下，會整到對方淒慘無比才會收手。

巨蟹座：

「君子報仇、三年不晚」和「唯女子與小人難養也」的合體就是巨蟹座，如果分手分得很痛苦，那麼巨蟹座是會把痛苦資源再回收再反芻的那種人，他們表面上好像沒事，但是情緒會一直過不去，直到哪天爆發開來，就會變得非常的陰險。

他們是會去干擾對方生活，連帶把對方家人都拖下水的那種人，有的巨蟹女還會抱著恨意隱瞞懷孕的事實到最後反將對方一軍的，除非巨蟹座找到新的幸福愛情，否則分得太難看他們心裡是一定會過不去的，月亮在天蠍的話還會有十年復仇大計呢！

▲獅子座會動員朋友「修理」前任。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

獅子座：

獅子座頂多是找朋友去把前情人「修理」一頓而已，只是這種修理要看他們找的朋友下手有多重，結果當然也不一樣。不過獅子座如果再見到讓他們心痛的前情人，特別是很不給他們面子的那種，那麼獅子座就會動員所有的朋友一起冷落這個舊愛。

不過獅子座不太會把事情給鬧大，他們很重視自己的面子，也不太喜歡讓自己和舊愛間的問題給太多朋友知道，除非是被欺負的很慘，否則大部份的獅子座都會選擇放過舊愛，找新戀情讓自己心情好些是他們最想要的事。

處女座：

處女座算是「恨在心裡、唸在嘴裡」但做不出來的一個星座，他們對於舊愛如果還是死纏爛打，多半都是因為還很喜歡舊情人，因為處女座是一個很忍耐型的星座，他們可以為愛不斷的去忍耐所有的不愉快。

當然如果分手了，處女座是會清點過去與舊愛所有相處記錄，然後銷毀掉的人，像是把過去的照片或情書都剪成碎片寄過去給舊愛或是放把火燒掉再把灰給寄過去之類的，他們是能不見舊愛就不要見的人，月亮也在處女座是會更加重這樣的分手潔癖。

天秤座：

說真的，天秤座是對前情人不太會放過的類型，但前題是天秤座是被背叛甩掉，或是舊愛劈腿，這會讓很多天秤座一轉慈眉善目而變成一個見縫插針的恐怖人物。沒有錯，天秤座是個會在暗地裡、背後對背叛感情的舊愛放冷箭的星座。

如果是和平分手，那天秤座是還可以跟舊愛當朋友的星座，他們的公平展現在如果好聚好散，那麼就一切安好的部份，否則舊愛也得付出相同的痛，當然痛完了就兩不相干，不會有長期找麻煩的狀況，特別是火星也在天秤的話，是會分得更清楚的。

天蠍座：

天蠍座其實沒大家想得那麼不放過舊愛，大部份的情形下天蠍座會比較想去找自己的新戀情，除非他們的舊情人還是會不斷出現在天蠍座面前，一直被刺激的天蠍座就會想方設法的整回來，如果不讓天蠍座回想起舊愛，他們是不會想去找舊情人麻煩的。

也就是說，如果舊愛太白目的去激怒天蠍座，或是太高調的展示新戀情而被天蠍座看到，那麼天蠍座就會放放冷箭，偶爾找找舊愛的麻煩，想到就拿個針去戳一下、遊戲一下，他們是很直接的，如果還很愛舊情人就不會輕言放棄，偶爾找麻煩只是種妒嫉。

▲射手座處理感情頗成熟，再依戀也不會阻礙發展新戀情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

射手座：

射手座還滿雲淡風輕的，他們再怎麼不滿意前一段感情的分手狀況，或是再怎麼依戀舊情人，都不太容易阻礙他們尋找新的戀情，是人生態度很光明的一個星座，只是偶爾提到舊愛的時候會有點眼泛淚光，卻也不至於會想再跟舊愛有太多聯絡。

就算再不甘心，射手座也會表現出很瀟灑的一面，只是如果你特別去注意，你會發現射手座會有意躲著舊愛，但表面上又做得很漂亮，像是設計精良的套招，他們看似向前走，卻也是在閃避傷痛，可以說是處理感情算滿成熟的人，月亮也在射手的話會更瀟灑自在。

摩羯座：

說真的，如果摩羯座會找前情人的麻煩，那通常是這個舊愛還很有利用的價值。如果是善意的出現，多半是因為工作或事業前途上可能需要舊愛的加持或幫忙，摩羯座可以不計前嫌，甚至於是演出胸襟開闊的大和解戲碼，讓許多摩羯座的舊愛都感動落淚。

反正這只是把舊愛的剩餘價值用完，講難聽點就是踩著舊愛的頭向上走，如果說摩羯座理都不理這個舊情人，也就是代表這個舊情人沒有太多的利用價值，他們也不會花太多心思在這人身上，特別是火星在金牛的話，會算計得更加清楚。

水瓶座：

水瓶座不太喜歡找前情人的麻煩，只是通常他們的手段是更高明的。水瓶座跟前情人的朋友都會有不錯的交情，他們天生很愛交朋友，所以往往跟舊愛的朋友也都很有聯絡，最後總是會接收到不少跟舊愛相關的消息，而成為一些可用的「武器」。

他們不會主動攻擊，只是會不小心的孤立舊愛，讓舊愛身邊沒有朋友的支持，偶爾也會在舊情人很慘的時候出現當一下救世主，目的只是要告訴舊愛：「你沒選我是你今生最大的錯誤。」然後很得意的離去，可以說是精神勝利法吧！

雙魚座：

雙魚座面對舊愛還是會傷感，不管是和平分手或是分得很慘痛，雙魚座天生的逃避心態會讓他們可以不見舊情人就不要有機會見，能躲就躲是最高原則，除非真的忍不住才會打個電話哭給舊情人聽，不過最近的雙魚座都傾向寫日記或部落格做抒發。

坦白說，雙魚座還滿容易跟舊愛保持曖昧性的聯絡，甚至於還保有性關係，他們是很放不下舊愛的類型，要說找麻煩倒不至於，反而是有機會變成前情人感情中的第三者，最後弄得感情一片混亂，金星也在雙魚座的話，會更讓愛情剪不斷、理還亂的呢！

本文經授權轉自：亞提米斯