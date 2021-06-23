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南投驅疫2確診者住竹山「社區快篩1陽」　77歲嬤PCR逆轉虛驚

▲南投縣衛生局今於南投市、竹山鎮舉辦2場次快篩站。（圖／資料照片）

▲南投縣衛生局今於南投市、竹山鎮舉辦2場次快篩站。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投昨（22）日中止連11天確診數「加零」紀錄，縣府衛生局今天在確診個案所在的南投市和竹山鎮進行社區篩檢，快速篩檢總計篩檢398人，快篩陽性1人，隨即採檢核酸檢測（PCR），目前持續等待採檢報告出爐。

昨原先公布確診的南投市77歲老婦（案14228，21日家中跌倒骨折送醫，入院前PCR陽性），後經2採PCR由陽轉陰、虛驚一場，但南投縣衛生局今仍於南投市漳和里集會所辦理新冠肺炎社區篩檢站，篩檢115人，全數陰性。

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不過因前往彰化參加「避疫」法會卻遭染疫的案14224、案14227，2人所在的竹山鎮今於延和8號道路和興巷尾辦理新冠肺炎社區篩檢站，篩檢283人出現快篩陽性1人，衛生局和醫療院所立刻針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測(PCR)，等待採檢報告中。

南投縣衛生局指出，明（24）日在竹山、埔里地區還有2場次社區快篩，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀），可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩接受篩檢，切勿搭乘大眾運輸工具。

縣府衛生局也呼籲「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫；防疫期間，全民發揮公德心，沒事不要亂跑，一起防疫、共享健康。

**6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院

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