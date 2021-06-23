8豪車夜衝「台3線競速」　法拉利、藍寶堅尼、保時捷通通攔下

▲苗栗縣獅潭鄉台3線，為高檔車輛及重機的競速天堂之一。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖分局20日凌晨0時許接獲通報，稱在獅潭鄉台3線103公里處，有約8、9輛小客車，由北往南疑似競速，並立即通報執行台3線防制危駕各所勤務人員加強攔檢。警方攔檢後發現，競速的8輛車不乏法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷以及雙B轎車，皆是高檔名車。

大湖警方表示，苗栗縣獅潭鄉台3線，近期經常接獲民眾報案有高檔跑車或大型重機車在夜間或凌晨車聚，並疑似有不法競速及危險駕車的行為；為確保台3線沿線居民安全，警方在假日及夜間加強重兵佈署，並配合網路科技執法多方進行，對於違規及噪音車輛加強攔查、並防止防疫期間群聚行為，將防疫、防飆同時提升。

▲▼被警方攔下的跑車，不乏法拉利、藍寶堅尼、保時捷、GTR等等的豪車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，20日凌晨攔檢競速車皆為高檔車輛，之中不乏有法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷以及雙B轎車，皆是百萬高檔名車，警方依相關規定拍照，彙整函報監理單位檢驗是否有超過噪音標準值或改裝。

同時警方也呼籲，台3線絕對不是賽道，近期又因為常有陣雨，路況更為不穩定，且沿線居民皆較為年長，行動緩慢，請勿有非法競速或違規改裝行為，也請駕駛人尊重用路人的使用權益，尊重自己也尊重他人。

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