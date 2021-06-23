　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

8豪車夜衝「台3線競速」　法拉利、藍寶堅尼、保時捷通通攔下

▲苗栗縣獅潭鄉台3線，為高檔車輛及重機競速的天堂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣獅潭鄉台3線，為高檔車輛及重機的競速天堂之一。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖分局20日凌晨0時許接獲通報，稱在獅潭鄉台3線103公里處，有約8、9輛小客車，由北往南疑似競速，並立即通報執行台3線防制危駕各所勤務人員加強攔檢。警方攔檢後發現，競速的8輛車不乏法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷以及雙B轎車，皆是高檔名車。

大湖警方表示，苗栗縣獅潭鄉台3線，近期經常接獲民眾報案有高檔跑車或大型重機車在夜間或凌晨車聚，並疑似有不法競速及危險駕車的行為；為確保台3線沿線居民安全，警方在假日及夜間加強重兵佈署，並配合網路科技執法多方進行，對於違規及噪音車輛加強攔查、並防止防疫期間群聚行為，將防疫、防飆同時提升。

▲▼被警方攔下的跑車，不乏法拉利、藍寶堅尼、保時捷、GTR等等的豪車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被警方攔下的跑車，不乏法拉利、藍寶堅尼、保時捷、GTR等等的豪車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被警方攔下的跑車，不乏法拉利、藍寶堅尼、保時捷、GTR等等的豪車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，20日凌晨攔檢競速車皆為高檔車輛，之中不乏有法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷以及雙B轎車，皆是百萬高檔名車，警方依相關規定拍照，彙整函報監理單位檢驗是否有超過噪音標準值或改裝。

同時警方也呼籲，台3線絕對不是賽道，近期又因為常有陣雨，路況更為不穩定，且沿線居民皆較為年長，行動緩慢，請勿有非法競速或違規改裝行為，也請駕駛人尊重用路人的使用權益，尊重自己也尊重他人。

戴口罩也要保持完美妝容

►京元電百餘移工大雨群聚搬家　雜物堆內狼狽吃飯+打地鋪

ET快訊
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

8豪車夜衝「台3線競速」　法拉利、藍寶堅尼、保時捷通通攔下

周末在家自主解封　大肚山11人群聚喝酒好嗨...66萬恐噴飛

PTT發文批政府押國產疫苗「爽拿回扣」　女遭送辦繼續PO文喊冤

新竹男罹罕病...妻跟他麻吉跑了！　兄友助陣討公道3打1搶回弟媳

警盤查「身分證號碼頻記錯」惹民怨　反控「口氣差」遭打臉

桃園男打疫苗5天後突陷昏迷　「瀕死式呼吸」送醫搶救

台中4歲男童腹背部淤青疑遭虐死明解剖　母同居人涉重嫌羈押未禁見

快訊／尖刀捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判刑17年定讞

約2辣模「大尺度外拍」　壁咚摸腰拍屁股...東窗事發抬出老爸

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

8豪車夜衝「台3線競速」　法拉利、藍寶堅尼、保時捷通通攔下

周末在家自主解封　大肚山11人群聚喝酒好嗨...66萬恐噴飛

PTT發文批政府押國產疫苗「爽拿回扣」　女遭送辦繼續PO文喊冤

新竹男罹罕病...妻跟他麻吉跑了！　兄友助陣討公道3打1搶回弟媳

警盤查「身分證號碼頻記錯」惹民怨　反控「口氣差」遭打臉

桃園男打疫苗5天後突陷昏迷　「瀕死式呼吸」送醫搶救

台中4歲男童腹背部淤青疑遭虐死明解剖　母同居人涉重嫌羈押未禁見

快訊／尖刀捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判刑17年定讞

約2辣模「大尺度外拍」　壁咚摸腰拍屁股...東窗事發抬出老爸

南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

陳冲：英國入CPTPP是警鐘　台灣再不積極「恐被供應鏈跳過」　　

台大醫院又 添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「最美皇后」秦嵐41歲素顏根本少女！　躺床自拍無P真面目超震撼

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

浮潛教練夜遊性侵　她逃出小琉球才敢報警

殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」

摩鐵雜交趴！8男3女混戰　主揪下場出爐

您紓困貸款未過！高雄女收簡訊跑銀行「破解心機」

男女大學生死前詭異畫面曝　她報平安後赴黃泉

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

新莊男陳屍車內！副駕駛座上有藥袋

台中工廠大火！10多名移工一度受困　居民驚：爆炸了

即／捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判17年定讞

高端總經理「漢奸事件」起底　2億廢墟留聖心操場

台中23歲工人疑吸入木屑　從3.2公尺處墜下亡

LINE傳「阿公店辣媽讓獅王連捧5天」　女歌手喊告

新竹獨居婦打完AZ失聯　隔日在沙發上斷氣

更多熱門

相關新聞

賓利費時101年達成產量20萬輛

賓利費時101年達成產量20萬輛

Bentley 日前宣布該廠自 1919 年起迄今，累積產量正式達到 20 萬輛，此車為 Bentayga Hybrid，象徵品牌朝向電動化發展。

「越南法拉利」2.8萬神還原！最快時速揭曉

「越南法拉利」2.8萬神還原！最快時速揭曉

2000萬起勞斯萊斯憑什麼賣這麼貴

2000萬起勞斯萊斯憑什麼賣這麼貴

百萬買保時捷！不到半年他快崩潰

百萬買保時捷！不到半年他快崩潰

進口車害媽低收被取消　她鬧完搭豪車閃人

進口車害媽低收被取消　她鬧完搭豪車閃人

關鍵字：

豪車台3線競速警攔截　

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面