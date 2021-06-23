　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

京元電百餘移工大雨群聚搬家　雜物堆內狼狽吃飯+打地鋪

▲京元電移工在大雨滂沱中等待遊覽車接駁，要遷移至造橋宿舍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲京元電移工在大雨滂沱中等待遊覽車接駁，要遷移至造橋宿舍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

京元電子因爆發群聚染疫事件，移工宿舍被要求辦理降載，約有百餘位移工在22日晚間被「盛華仲介」要求在大雨中從竹南搬到造橋，又因為後勤作業不及，導致過程十分混亂。許多移工拖著行李，在大雨滂沱裡等著遊覽車接駁，模樣相當狼狽，也向苗栗縣議員陳品安表達不滿，直呼太不人道了。

據投訴畫面顯示，遷出的移工朋友物品被隨意丟置，有移工遷入新房間卻發現沒有床可睡，只能將就睡在地上，深夜還有移工因為沒有房間可以休息，只能窩在走廊上打瞌睡等慘況。甚至肚子餓還只能在成堆的行李和雜物堆中找出空間進食，臉上盡是顯現出無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許多移工搬遷進造橋宿舍後，發現根本沒床，只能勉強打地鋪；連吃東西都要在成堆的垃圾、物品中才有位置進食。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼許多移工搬遷進造橋宿舍後，發現根本沒床，只能勉強打地鋪；連吃東西都要在成堆的雜物中找位子進食。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼許多移工搬遷進造橋宿舍後，發現根本沒床，只能勉強打地鋪；連吃東西都要在成堆的垃圾、物品中才有位置進食。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳品安也在臉書上PO文表示，22日晚間就透過縣府勞青處持續督促京元電和盛華仲介，要求京元電和盛華仲介應該要妥善處理，好好與移工朋友溝通協調，不應該再因為辦理宿舍降載，反而在搬遷宿舍的過程中造成移工再次群聚的情形，如果再有移工因群聚感染確診怎麼辦？

▲▼許多移工搬遷進造橋宿舍後，發現根本沒床，只能勉強打地鋪；連吃東西都要在成堆的垃圾、物品中才有位置進食。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳也強調，這些混亂及群聚的狀況似乎都沒有獲得改善，她更呼籲京元電及盛華仲介不要讓情況持續惡化，應盡快與移工溝通協調，落實宿舍降載也照顧好移工朋友們。苗栗的疫情好不容易穩定下來，若再有移工因為宿舍降載安排不當被迫群聚而感染確診，京元電和盛華仲介要負最大責任！

Her今天推出「雅詩蘭黛底妝」，粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ ，30ml，原價1980元，特價998元。

►桃園、新竹、苗栗水情轉為減壓供水黃燈　台中維持橙燈

ET快訊
禾馨遭重罰230萬喊冤　北市府回嗆「你們打了十幾個機構」
快訊／陳其邁怒了！砲火猛攻新北這件事：上網搜尋才知
被高嘉瑜罵「男人不能信」　柯文哲回應了
醫預測下一波疫情「落在10月」！　陳時中回應了
彰化法會陰轉陽+1例、院內感染添1死　果菜市場快篩500人結
快訊／護理師「打完2劑AZ」仍確診！　衛生局曝：沒有出現症狀
快訊／鐵路警遭刺殺！父親抑鬱亡　兇手判刑定讞結果出爐
快訊／三級警戒延長至712　總統蔡英文說話了
快訊／高雄洗腎男「打完疫苗2天後猝死」　與微軟工程師同天接種
快訊／北農送貨員爆車禍送醫才發現確診　PCR結果出爐
慈濟今送件買500萬劑BNT！　陳時中揭「2重點」
快訊／北農燒不停　北市：24日起有「快篩陰性通行證」才能進場
快訊／三級警戒延長「餐廳先解封？」　侯友宜回應了
直擊／超商開賣家用快篩試劑！排隊人龍現　民眾憂群聚
快訊／北農感染情況　柯文哲曝快篩3200人結果
「高雄+9」鄉民驚呼嚇到！　網：隱性的要出來了
快訊／男子去年在美染疫　打完2劑BNT返台又確診
快訊／北市12區最新確診數公布出爐　本周4區新增病例
LIVE／北農染疫環南爆22確診　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

疫情在家好憂鬱！心理師教你「息怒靜心」5步驟　維持安穩心情

快訊／804醫院累計18人確診！「這2地方」染疫人數最多

快訊／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」：上網搜尋才知

快訊／花蓮首起打疫苗死亡！百歲人瑞4天後發燒嘔吐　隔天陳屍床上

醫預測下一波疫情「落在10月」！陳時中：戒慎恐懼，一步步做好

連鎖「雞排」那家最欠吃？老饕狂推「4大霸王」：烤再炸極美味

台南新增3例施打疫苗不良反應個案　2人氣喘送醫1人死亡

彰化法會陰轉陽+1例、院內感染添1死　果菜市場快篩500人結果出爐

快訊／護理師「打完2劑AZ」仍確診！衛生局曝：沒有出現症狀

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

疫情在家好憂鬱！心理師教你「息怒靜心」5步驟　維持安穩心情

快訊／804醫院累計18人確診！「這2地方」染疫人數最多

快訊／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」：上網搜尋才知

快訊／花蓮首起打疫苗死亡！百歲人瑞4天後發燒嘔吐　隔天陳屍床上

醫預測下一波疫情「落在10月」！陳時中：戒慎恐懼，一步步做好

連鎖「雞排」那家最欠吃？老饕狂推「4大霸王」：烤再炸極美味

台南新增3例施打疫苗不良反應個案　2人氣喘送醫1人死亡

彰化法會陰轉陽+1例、院內感染添1死　果菜市場快篩500人結果出爐

快訊／護理師「打完2劑AZ」仍確診！衛生局曝：沒有出現症狀

這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

歐力士派左投！王柏融沒有先發　張奕升一軍牛棚待命

抗癌保健品怎麼挑？奇蹟醫師陳衛華不藏私：遵循醫囑、選有臨床實證支撐更安心

朱立倫才提台美合作疫苗　民進黨：羅智強卻說是乞丐

領股利+賺價差！3檔金融股「買著放10年」...總報酬200%起跳

疫情在家好憂鬱！心理師教你「息怒靜心」5步驟　維持安穩心情

方文琳70坪關渡豪宅「拆成2戶」！　隔18年重新裝潢親揭原因

禾馨遭重罰230萬喊冤　黃珊珊「已經從寬認定」：你們打了十幾個機構

英媒：美中討論兩國外長下周會晤　美副國務卿雪蔓可能今夏訪中

NCC申報第七類人員 　18474人優先施打疫苗

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

快訊／今增104例本土　各縣市分佈曝光！

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

王浩宇第一次求救　曝兩個月虧損400萬

更多熱門

相關新聞

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

男子阿維（化名）與女友及一名國二中輟少女小婷（化名）相約飲酒過夜，竟趁著小婷熟睡時性侵得逞，還拍下影片，完事後再跑到床上與女友嘿咻，且事後還將拍下的影片給小婷男友觀看，行徑相當誇張。直到中市府教育局學生諮商輔導中心的輔導員尋獲小婷，全案才因此曝光，而法官最後判阿維1年徒刑。

雪封成田機場　台女：衛生棉都要搶

雪封成田機場　台女：衛生棉都要搶

1200名學生學吃苦　洗冷水睡倉庫

1200名學生學吃苦　洗冷水睡倉庫

心疼貓咪結紮　小姐姐打地鋪陪伴

心疼貓咪結紮　小姐姐打地鋪陪伴

燈會警察打地鋪　終於有床睡！

燈會警察打地鋪　終於有床睡！

關鍵字：

京元電降載移工搬家打地鋪

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面