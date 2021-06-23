京元電百餘移工大雨群聚搬家　雜物堆內狼狽吃飯+打地鋪

▲京元電移工在大雨滂沱中等待遊覽車接駁，要遷移至造橋宿舍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

京元電子因爆發群聚染疫事件，移工宿舍被要求辦理降載，約有百餘位移工在22日晚間被「盛華仲介」要求在大雨中從竹南搬到造橋，又因為後勤作業不及，導致過程十分混亂。許多移工拖著行李，在大雨滂沱裡等著遊覽車接駁，模樣相當狼狽，也向苗栗縣議員陳品安表達不滿，直呼太不人道了。

據投訴畫面顯示，遷出的移工朋友物品被隨意丟置，有移工遷入新房間卻發現沒有床可睡，只能將就睡在地上，深夜還有移工因為沒有房間可以休息，只能窩在走廊上打瞌睡等慘況。甚至肚子餓還只能在成堆的行李和雜物堆中找出空間進食，臉上盡是顯現出無奈。

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▲▼許多移工搬遷進造橋宿舍後，發現根本沒床，只能勉強打地鋪；連吃東西都要在成堆的雜物中找位子進食。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳品安也在臉書上PO文表示，22日晚間就透過縣府勞青處持續督促京元電和盛華仲介，要求京元電和盛華仲介應該要妥善處理，好好與移工朋友溝通協調，不應該再因為辦理宿舍降載，反而在搬遷宿舍的過程中造成移工再次群聚的情形，如果再有移工因群聚感染確診怎麼辦？

陳也強調，這些混亂及群聚的狀況似乎都沒有獲得改善，她更呼籲京元電及盛華仲介不要讓情況持續惡化，應盡快與移工溝通協調，落實宿舍降載也照顧好移工朋友們。苗栗的疫情好不容易穩定下來，若再有移工因為宿舍降載安排不當被迫群聚而感染確診，京元電和盛華仲介要負最大責任！

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