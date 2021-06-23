甩鍋2北農員工！林右昌今公開確診足跡　怒批：柯文哲睜眼說瞎話

▲基隆0623疫情說明記者會 。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者陳韻如／基隆報導

北農群聚持續延燒，基隆也有2例北農員工確診。對此，基隆市長林右昌23日在防疫記者會中公開2名確診者的足跡，痛批柯文哲，「睜眼說瞎話」。林右昌表示，這2例個案全是在北農的工作場所發生感染，但北市府卻沒有進行詳細疫調並匡列確診者，一直到6/11基隆市做完疫調後，才發現2名確診者均為北農員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市長柯文哲日前表示，北農的主要問題在跨縣市，尤其是新北、基隆。此言論一出惹怒了基隆市長林右昌，頻頻公開開槍，還直接說出，「我很不爽」。

另外，林右昌23日也在疫情說明記者會中，公開基隆2名確診北農員工的足跡。透過足跡圖來看，這兩例個案生活單純，幾乎是兩點一線，除了開車到北農上班外，幾乎沒有其他足跡，而林右昌也表示，「這2例是北農工作場所發生的感染」。

林右昌表示，這2例皆為6/11確診，其中有一例的感染來源是在6/7發病，且戶籍是在台北市的北農員工。另外一例的感染來源則是北農包裝部的群聚。照理說，這2個確診案例，台北市應該進行詳細疫調並匡列基隆的確診者進行篩檢，但卻是到6/11後，基隆做完詳細疫調才發現他們是北農員工，也讓林右昌不禁痛批，「柯市長睜著眼睛說瞎話」。