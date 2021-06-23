同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

▲岡山市已經是第二次發生重複施打疫苗的失誤。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本一名已經接種完2劑疫苗的90多歲婦人22日前往醫療機構接受治療，但卻剛好與當天要到同一個醫療機構接種疫苗的婦人同名同姓，就這樣陰錯陽差地被叫進診療室施打了第3劑疫苗。所幸目前該名婦人身體並未出現異樣，而岡山市也承諾會盡力防止類似事件再度發生。

根據《日本放送協會》報導，岡山市一名90多歲的女性22日到某醫療機構看病，在候診室等待時，卻突然被人叫進診療室，隨後施打新冠疫苗。事後，她疑惑地向醫師表示，自己已經完成2劑的疫苗接種，為何還要再打一次，院方才驚覺有誤。

院方表示，在婦人前往該院就診的同時段，正好有一名同名同姓的婦人要到此處接種新冠疫苗。當時原本要施打疫苗的女性已經完成登記掛號，正在等待接種，但醫師在施打疫苗前沒有確認接種單上的資料，也沒有詢問是要打第幾劑疫苗，疑似是因此才會發生烏龍。

所幸目前婦人的身體並未出現異樣，原本要施打疫苗的女性也在同一天完成疫苗接種。事實上，岡山市21日也發生一起替長者施打第3劑疫苗的失誤，目前仍在釐清事發原因與相關責任歸屬。

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