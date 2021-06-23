　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲岡山市已經是第二次發生重複施打疫苗的失誤。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本一名已經接種完2劑疫苗的90多歲婦人22日前往醫療機構接受治療，但卻剛好與當天要到同一個醫療機構接種疫苗的婦人同名同姓，就這樣陰錯陽差地被叫進診療室施打了第3劑疫苗。所幸目前該名婦人身體並未出現異樣，而岡山市也承諾會盡力防止類似事件再度發生。

根據《日本放送協會》報導，岡山市一名90多歲的女性22日到某醫療機構看病，在候診室等待時，卻突然被人叫進診療室，隨後施打新冠疫苗。事後，她疑惑地向醫師表示，自己已經完成2劑的疫苗接種，為何還要再打一次，院方才驚覺有誤。

院方表示，在婦人前往該院就診的同時段，正好有一名同名同姓的婦人要到此處接種新冠疫苗。當時原本要施打疫苗的女性已經完成登記掛號，正在等待接種，但醫師在施打疫苗前沒有確認接種單上的資料，也沒有詢問是要打第幾劑疫苗，疑似是因此才會發生烏龍。

所幸目前婦人的身體並未出現異樣，原本要施打疫苗的女性也在同一天完成疫苗接種。事實上，岡山市21日也發生一起替長者施打第3劑疫苗的失誤，目前仍在釐清事發原因與相關責任歸屬。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

雅詩蘭黛粉持久熱銷組合！戴口罩也要保持完美妝容

ET快訊
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」
丁守中認了「我已打AZ」　加碼自爆手上有7張高端股票

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

東京奧運公布現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

12人驗PCR「11人陽性」　前線醫震驚！曝1關鍵使防疫難鬆綁

日本9旬老婦看病遇烏龍醫　同名同姓被誤打第3劑疫苗

美球員見中國情侶打架！幫撂倒男友　遭「軟禁8個月」不知有疫情

英媒：美中討論兩國外長下周會晤　美副國務卿雪蔓可能今夏訪中

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

東京奧運公布現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

12人驗PCR「11人陽性」　前線醫震驚！曝1關鍵使防疫難鬆綁

日本9旬老婦看病遇烏龍醫　同名同姓被誤打第3劑疫苗

美球員見中國情侶打架！幫撂倒男友　遭「軟禁8個月」不知有疫情

英媒：美中討論兩國外長下周會晤　美副國務卿雪蔓可能今夏訪中

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

「拿10萬才能談！」預售屋議價先帶錢　過來人曝合理：太多問問哥

一家三口在北農！何嘉文「我們焦慮比大家早」曝職人心聲

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

懶到連眼皮都不想張！　8.99kg胖比熊「吹毛超軟爛」廢到極致

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

正妹全裸跳廣場噴水池　被勸離她更嗨

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

阿斯特捷利康：AZ疫苗有效防護Delta變種病毒

雞肉飯巨乳店員爆紅　開心與男客合照

巴拉圭買聯亞　巴人：拒當白老鼠

德國總理梅克爾第二劑疫苗接種莫德納

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

中國「只花28小時」蓋完10層樓！CNN驚呆

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

立陶宛捐疫苗　台人謝：永記善意

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

更多熱門

相關新聞

東奧現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

東奧現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

日本東京奧運暨帕運組織委員會今天公布現場觀眾的觀賽準則，為因應防疫，體溫超過攝氏37.5度者不得入場、場內須戴口罩、全面禁酒等，違規者將被請出場。

日本9旬老婦看病　被誤打第3劑疫苗

日本9旬老婦看病　被誤打第3劑疫苗

謝喜恩獲東奧女子100M參賽資格

謝喜恩獲東奧女子100M參賽資格

丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

比照苗栗電子廠接管北農？陳時中：沒有

比照苗栗電子廠接管北農？陳時中：沒有

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19疫苗新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面