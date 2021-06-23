快訊／三級警戒延長衝擊828公投　中選會7月2日討論「延後投票」

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒延長至7月12日，中選會今（23日）表示，就是否「延後投票」依法進行審議，目前尚待疫情指揮中心、地方政府意見之陸續回復並於下週彙整為重大選務議案後，預計將在7月2日提交中選會委員會議審議此重大選務決定，倘屆時經委員會議決定後，定會向各界報告及充分說明的。

8月28日公投日將有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案要舉行公民投票。中選會表示，已於6月18日就COVID-19疫情期間各國如何辦理選務或其相關措施等事項，含是否依法改定投票日在內，已向中選會委員提出報告案，期以先行瞭解各國之實際運作情形，並掌握國內各該法令之具體規範，合先敘明。

此外，由於疫情指揮中心宣布第三級警戒期間將延長至7月12日，則疫情警戒之措施的再次延長，勢必對近期選務的籌辦產生重大影響，因選務的籌辦依法循例皆需一定的合理準備期間，且各階段選務工作的彼此之間又環環相扣，此等都必須予以通盤考量。

中選會表示，會依疫情警戒狀況及可能發展，連同選務籌備之必要期程與各項重大因素（如選務人員講習或場地因素等等），依疫情指揮中心的決定與指引，就選務部分依法進行滾動式的檢討（含是否應決定依法改定投票日，而延後辦理投票）。

中選會也已在徵詢疫情指揮中心及協辦選務的地方政府意見中，隨後亦將併同疫情指揮中心的警戒措施及各項指引等，就是否延後投票（連同其他相關選務，如公投意見發表會或辯論會等在內，是否亦予以一併延後）依法進行審議。

中選會指出，目前尚待疫情指揮中心、地方政府意見之陸續回復並於下週彙整為重大選務議案後，預計將在7月初（暫定7月2日）提交中選會委員會議審議此重大選務決定，倘屆時經委員會議決定後，定會向各界報告及充分說明的。