　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投照辦！　中選會公告：反萊豬、重啟核四等4案「828投票」

▲▼中選會公告國民黨四項公投案，828投票。（圖／中選會提供）

▲中選會公告國民黨四項公投案，828投票。（圖／中選會提供）

記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情嚴峻，先前傳出原訂8月28日所舉辦的公投可能受到影響。不過，中選會27日公告第17案至第20案投票公告，國民黨發起重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁四樣公投案，投票日期定於110年8月28日（星期六），投票時間從上午8時起至下午4時止。

全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

（一） 第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？

（二） 第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

（三） 第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

（四） 第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

中選會公布四項公投案重要工作日程，5月27日發布公民投票公告，7月24日至8月21日辦理公民投票案意見發表會或辯論會，8月8日投票權人名冊編造完成，8月24日前公告投票權人人數，8月28日投票、開票，9月3日前審定公民投票結果，9月3日公告公民投票結果。

ET快訊
15萬劑疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」
鴻海集團引進上海BNT疫苗？　郭台銘回應了
護理師做篩檢突昏倒在地！　民眾嘆：太辛苦了
停課不停班「病毒還是帶回家」　鄉民1句話點破：問題會更大
獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁還被要求回來辦公
1天增47學生確診創新高！　校園染疫破200大關
快訊／張立昂委屈22天反轉！女大生控劈腿「手寫信道歉」曝光
中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不限一人一室！北市專責病房將達1225床　集中這3家醫院

快訊／郭台銘引進上海BNT疫苗？　執行長出面回應

快訊／15萬劑AZ疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」

「要死多少台灣人？」　國民黨團揭蔡英文採購疫苗10大謊言

快訊／中央拍板「距發病日10天＋退燒1天」可解隔離　 新北71人今出檢疫所

為何AZ疫苗上週就抵台今天才配送？　蔡英文親自解答！

快訊／最新統計！全國重症505人　雙北病例占87%

獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁竟被要求消毒完回來辦公

雲端最前線／單日11死飆新高！雙北醫療瀕崩潰？疫情短期難趨緩？

公投照辦！　中選會公告：反萊豬、重啟核四等4案「828投票」

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

不限一人一室！北市專責病房將達1225床　集中這3家醫院

快訊／郭台銘引進上海BNT疫苗？　執行長出面回應

快訊／15萬劑AZ疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」

「要死多少台灣人？」　國民黨團揭蔡英文採購疫苗10大謊言

快訊／中央拍板「距發病日10天＋退燒1天」可解隔離　 新北71人今出檢疫所

為何AZ疫苗上週就抵台今天才配送？　蔡英文親自解答！

快訊／最新統計！全國重症505人　雙北病例占87%

獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁竟被要求消毒完回來辦公

雲端最前線／單日11死飆新高！雙北醫療瀕崩潰？疫情短期難趨緩？

公投照辦！　中選會公告：反萊豬、重啟核四等4案「828投票」

婦慘遭大狗「硬上」！纏鬥3分鮮血爆出苟延殘喘　死亡血腥畫面曝

北市ICU病床「全滿」！急診有確診者等到死　醫痛心預言下週死亡數

三級警戒還溯溪！業者竟回「客人有戴口罩」　埔里人怒轟：老鼠屎

超級富豪選擇「亞洲1國」躲疫情　彭博：全球最安全避風港

確診個案「北患南送」　黃偉哲：同島一命配合中央調度

郭婷筠曝身體檢查「指數不OK」　揪老公狂甩油：要陪伴愛人和愛我的人

他好奇「逆向vs倒車500公尺」罰款一樣嗎？意外釣出老影迷討論

風・Luxury／開車瞄錶頭不用歪一邊　江詩丹頓復刻百年經典

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

愛紗「重心全放男友」失聯閨蜜2個月　GiGi抓狂爆料！

政治熱門新聞

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

抓包蔡英文自打臉　游淑慧轟：疫苗在哪？邁擱騙啊！

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

紓困加碼2100億！政院最快6／3日通過

快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性全放集中營」

第一線不能等！　黃珊珊開砲了

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

快訊／林瑋豐聲明：我沒自導自演疾管家事件　支持檢警偵辦

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

更多熱門

相關新聞

環團不滿核四公投成案　提告中選會敗訴

環團不滿核四公投成案　提告中選會敗訴

台灣環境保護聯盟不滿中選會讓核四公投成案，並將於8月28日進行投票，提出行政訴訟要求擱置此案，主張應重辦聽證會、要求補正，立委洪申翰更於4月的記者會上，痛批「核四公投就是核災公投」，台北高等行政法院26日判環團敗訴。

藍疾呼罷免綁公投　台灣基進：扯防疫後腿

藍疾呼罷免綁公投　台灣基進：扯防疫後腿

中選會宣布：藻礁、反萊豬、綁大選3公投正式成案

中選會宣布：藻礁、反萊豬、綁大選3公投正式成案

藍要求罷免綁公投　李進勇：沒有預設立場

藍要求罷免綁公投　李進勇：沒有預設立場

刪Q喊罷免綁公投　李進勇：沒有明文規範

刪Q喊罷免綁公投　李進勇：沒有明文規範

關鍵字：

中選會公投

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面