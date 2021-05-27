公投照辦！　中選會公告：反萊豬、重啟核四等4案「828投票」

▲中選會公告國民黨四項公投案，828投票。（圖／中選會提供）

記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情嚴峻，先前傳出原訂8月28日所舉辦的公投可能受到影響。不過，中選會27日公告第17案至第20案投票公告，國民黨發起重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁四樣公投案，投票日期定於110年8月28日（星期六），投票時間從上午8時起至下午4時止。

全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

（一） 第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？

（二） 第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

（三） 第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

（四） 第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

中選會公布四項公投案重要工作日程，5月27日發布公民投票公告，7月24日至8月21日辦理公民投票案意見發表會或辯論會，8月8日投票權人名冊編造完成，8月24日前公告投票權人人數，8月28日投票、開票，9月3日前審定公民投票結果，9月3日公告公民投票結果。