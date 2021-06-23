蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流往這

▲總統蔡英文、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情延燒，台灣民意基金會今（23日）公布最新民調，總統蔡英文執政聲望為43.2%，創23個月以來新低，也有48.9%民眾不滿意蘇內閣的施政表現。國民黨青年部主任陳冠安分析，民進黨支持度在這2個月連續探低，而民眾黨支持度在6月突破到歷史新高的1成5，兩者有連動關係。

陳冠安表示，正如同他在一個月前從民調和大數據趨勢所預測，蔡英文與蘇貞昌的支持率果然在6月就步入死亡交叉，不贊同大於贊同者。蔡目前的不贊同率是44.5%，增加3.2%、贊同率是43.2%，減少2.5%；蘇的不贊同率則是48.9%，上升4.3%、贊同率為41.5%，下降3.4%。

陳冠安指出，導致綠營民意跌落的關鍵因素，自然還是在防疫表現，以陳時中來說，對比5、6月數據，其防疫評價就從70.09分下滑到62.9分，並且有超過一半的民眾是給60分及以下的評比，自然就會連帶使得綠營的支持率下滑。

若從台灣民意基金會的數據來看，在疫情風暴下被認為防疫最好的六都首長仍是侯友宜，其次柯文哲，分別獲得45.5%和36.7%的民眾支持；中間兩位是陳其邁與盧秀燕；最差的兩位則是鄭文燦和黃偉哲，僅分別得到8.9%和8.6%民眾的青睞。

陳冠安指出，這樣的趨勢，也與他過去兩周公布的大數據趨勢符合，顯示即使綠營猛攻侯柯，但效果其實相當有限，輸出很多無效攻擊。

從政黨支持度來看，陳冠安說，在台灣民意基金會5月的數據裡，當時僅有國民黨微幅成長，其他包括民進黨、民眾黨、時力和基進黨都是下降，在6月的數據裡，國、民兩黨變化都不大，時力和基進略為增加，反倒是民眾黨大幅成長。

陳冠安表示，綠營時常說藍白合，但從台灣民意基金會5至6月的數據來看，民進黨支持度在這2個月連續探低到2成多一點，而民眾黨支持度在6月突破到歷史新高的1成5，可以推測民眾黨的上升，與民進黨出現結構性下滑的連動，絕非巧合。