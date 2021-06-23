快訊／「北農人流複雜影響大」　蔡英文：拜託各縣市全力以赴

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有關北農群聚感染事件，兼任民進黨主席的總統蔡英文23日在中常會上表示，防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對全力幫忙，北農人流複雜，影響範圍很大，她拜託各縣市能全力以赴，中央會全力協助。

蔡英文表示，幾天，梅雨鋒面帶來不小的雨勢，政府立即把本來抗旱的編組，改派防洪任務，經濟部也完成了豪雨緊急應變機制的二級開設。

蔡英文說，她看到民進黨的縣市首長、民意代表，也都在最前線，處理積水、坍方等緊急狀況，一面防疫，一面要處理這些議題，大家都很辛苦。

另外，針對北農的後續疫情的處理，蔡英文說，北農是全國最大的果菜集散中心，中央知道北農的狀況，也立即派人跟台北市討論後續防疫作為。

蔡英文指出，今天凌晨，疫情指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、以及醫福會執行長王必勝，也到北農第一、第二市場，以及新北的三重果菜批發市場的現場，了解相關作為，「防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對都是全力幫忙」。

蔡英文認為，北農人流複雜，影響範圍很大，她看這幾天各縣市也都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，而在防堵疫情上，她拜託各縣市能夠全力以赴，中央也會全力協助。