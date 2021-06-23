不用「寄生」國會了！　民眾黨新黨部落腳杭州南路

▲民眾黨新黨部。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨過去將部分黨公職辦公地點放在立法院黨團辦公室，引來外界「寄生國會」的批評。為此，民眾黨積極尋覓新黨部地點，確定落腳台北市杭州南路一段27號，辦公室在6月中旬已完成搬遷。

民眾黨近來積極尋覓新黨部辦公室，日前找到合適地點後迅速完成裝修工程，在秘書長謝立功帶領下，6月中旬已完成搬遷工作，僅因目前仍在全國三級警戒階段，黨部同仁分批居家辦公。

謝立功說，期待未來疫情結束，黨部成員集中辦公，會產生不同的綜效。過去許多黨部人力支援國會黨團，但隨著人員越來越多，原來空間已容納不下所有夥伴，因此決定搬遷至現址，經費花費也差不多，未來相信所有黨部人員集中辦公，會更有效率完成民眾期待。

謝立功指出，未來台北市長兼黨主席柯文哲也會在新黨部召開中央會議、黨政聯繫會議，現在防疫期間多以視訊進行會議，但未來中央黨部就是進行會議的地點，黨主席柯文哲屆時也會時常來到新黨部和同仁開會討論。

有關媒體關心柯文哲主席是否有去過新黨部位置，民眾黨發言人蔡峻維表示，柯文哲目前專注在防疫工作上，公務相當繁忙，仍未前往新黨部。

此外，外界都相當關心防疫期間，台北市長柯文哲抗疫表現出色，未來聲勢看漲，是否可順利帶動民眾黨2022選情？謝立功強調，民眾黨持續努力中，但現在談明年選舉可能言之過早，眼前最重要的是做好防疫工作。