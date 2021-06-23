「高雄+9」鄉民驚呼嚇到了！連日+0破功　網：隱性的要出來了

▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武，釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

今天新增104例確診，雙北仍為案例最多的縣市，新北市45例、台北市22例。其中令人最意外的就是高雄市今天新增9例，對比前兩天都還是+0的景象，讓很多高雄人直呼「嚇到了！」

一名網友在PTT表示，這段期間南部的疫情較北部趨緩，高雄前兩天都沒有新增病例，也沒有群聚感染事件，但今天卻一口氣新增9例，讓他驚呼「怎麼突然多了一堆，這波會不會是反映端午的？一下子多了9個..。」

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其他人留言，「嚇到了，這九個是如何出來的」、「端午再跑出去阿ㄏㄏ」、「隱性的要出來了」、「難怪昨天某醫院外面排一堆人，我還以為打疫苗」、「+9還好，至少表示有在篩，都不篩才慘」、「其他縣市廣篩下去，說不定不輸雙北。」

▲6/23單日確診地圖。（圖／ETtoday）



除了高雄的9例引發討論，另外一個亮點就是台北市22例，原先許多人擔心北農、士林某長照機構的群聚感染事件會引發另一波確診高峰，結果從這幾天的確診數來看，台北市疫情持續緩和中。網友也在PTT討論，「北農本來就不是同一天爆發XDD」、「本來以為至少三十個，結果沒新聞的高雄反而+9。」

此外，指揮中心宣布三級警戒延長到7月12日，也新增了幾項防疫指引，包括針對確診者精準疫調、完成隔離期滿採檢作業、高風險群施打疫苗、社區廣篩、強化重症照護、民生供需產業健康監測專案6大政策。