北市想讓遊民打疫苗！陳時中：地方可因「疫情控制需要」專案調控

▲疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布，美國捐贈莫德納疫苗首波110萬劑將於7月1日前配送完成，當日起擴增至9類對象接種。指揮中心指揮官陳時中今日表示，防疫中心會議當中有縣市提出遊民接種疫苗需求，已經裁示地方政府，因疫情控制需要，合理疫苗數量範圍可以自行調控，專案造冊接種，但要提到防疫研討會議，做討論，讓其它縣市參考決定。

陳時中表示，優先接種對象當中第七類專案對象，皆須經由各中央主管機關認定並且造冊，裡面有未盡事宜，相關人員有需要，可以和各主管機關提出討論。下波有疫苗，或者這一波有緊急需要，可以加開。

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防疫中心會議當中，有縣市，特別是雙北提出遊民需要，已經裁示地方政府因疫情控制需要，合理疫苗數量範圍，可以自行調控，專案造冊接種，但要提到防疫研討會議，做討論，讓其它縣市參考決定。

中央流行疫情指揮中心表示，我國於今(2021)年6月18日及6月20日共計進口274萬劑莫德納(Moderna) COVID-19疫苗，預計於7月1日起配送至地方政府衛生局及指定醫療院所。自7月1日起，國內COVID-19疫苗接種對象(不限廠牌)擴增如下：

1.第一類對象，醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)

2.第二類對象，中央及地方政府防疫人員、第一線處理大體之工作人員

3.第三類對象，高接觸風險第一線工作人員

4.第四類對象，因特殊情形必要出國者(因公出國者、外交駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手)

5.第五類對象，包括「住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構(含矯正機關工作人員)」及洗腎患者，以及「矯正機關（構）工作人員」

6.第六類對象，包括75歲以上長者及孕婦

7.第七類對象，維持國家安全及社會機能正常運作者

8.第八類對象，65-74歲長者

9.已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑之時間，以同廠牌完成接種。