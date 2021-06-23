紐西蘭首都破功？澳遊客入境觀光返國確診　不排除「全城封鎖」

▲紐西蘭推測，該名澳洲旅客是在雪梨出發之前就已染疫。圖為紐西蘭威靈頓國際機場附近。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭首都威靈頓疫情拉警報，澳洲雪梨一名旅客6月赴紐西蘭多個熱門景點觀光旅遊，豈料返回澳洲後確診。威靈頓將於23日當地晚間6時起調整警戒級別至2級，持續實施至27日晚間11時59分；另據官員透露，不排除全城封鎖。

綜合路透、衛報報導，該名旅客19日自澳洲雪梨前往紐西蘭威靈頓，參觀「Te Papa國家博物館」在內等多個熱門觀光景點及餐廳，但卻在21日返回雪梨後確認染疫。紐西蘭官員表示，目前已確認有4名密切接觸者，最新的病毒檢測結果為陰性。

紐西蘭稍早已公布一份清單，上面列出10多個景點，要求當時同時間曾經到訪過的國人要進行檢測並自我隔離。為了防堵可能的疫情，威靈頓將於23日當地晚間6時起調整警戒級別至2級，持續實施至27日晚間11時59分，這也代表當地集會不得超過100人（包括婚禮、葬禮等），公共場合必須保持社交距離，搭乘大眾運輸工具時必須戴上口罩，學校、企業可在保持安全距離的狀態下繼續運作。

負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（​Chris Hipkins）表示，除了上述防疫規定外，也鼓勵民眾在任何與陌生人有交流的場合戴上口罩，「這並不是封鎖，而是預防措施，當我們追蹤接觸者等相關程序時，這些規定會持續實施」。但假若社區未來出現無關聯的確診個案，不排除封城。

紐西蘭當局認定，該名澳洲旅客可能是在前往威靈頓之前，也就是在雪梨的時候，就已經染上新冠。

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