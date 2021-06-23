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高雄女運將打完疫苗疑疲累撞路邊車　氣囊全爆乘客驚魂

▲高雄市一名計程車女司機在注射疫苗之後，疑似發生疲累現象自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名計程車女司機(圖中)在注射疫苗之後，疑似發生疲累現象自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名計程車女司機疑似施打疫苗之後，發生疲累情況，但她還是繼續跑車營業，結果載了一名老婦人之後，在覺民路自撞，車子冒出白煙，由於這起車禍就發生在高雄市三民二分局門口，所以員警立刻上前救援，把2個人救了出來，車上2人也因為這起車禍被嚇到說不出話。

一名林姓計程車女司機載23日上午前往醫院施打疫苗之後，繼續跑車營業，就在接送另一名66歲婦人的行駛途中，林姓女司機身體感覺到疲累，不排除打瞌睡，在覺民路撞上停在路邊的車輛，撞擊聲相當大，車禍地點就在警分局門口，員警立刻跑出來查看車內情況。

▲高雄市一名計程車女司機在注射疫苗之後，疑似發生疲累現象自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被救出的女乘客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名計程車女司機在注射疫苗之後，疑似發生疲累現象自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被救出的女乘客，圖中男子為員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

強大的撞擊力道讓前後的安全氣囊都爆開，引擎室冒出陣陣白煙，員警也不顧當時是否危險，車輛有沒有爆炸的可能，下意識「腎上腺素」噴發，所以立刻幫忙把車內的2名婦人又揹、又扶的送到車外的路邊坐車，同時幫忙叫救護車來察看兩人傷勢，目前兩人已經被送往醫院救治，而員警奮勇救人的行為，也讓路過民眾覺得超man。

▲高雄市一名計程車女司機在注射疫苗之後，疑似發生疲累現象自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲自撞後安全氣囊爆開。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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