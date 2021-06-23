比230萬還傷！網紅揭禾馨「更慘下場」　質疑2點：風向還在吹　

▲「四叉貓」劉宇。（圖／記者洪靖宜攝）

記者曾筠淇／綜合報導

禾馨醫療被點名違規施打疫苗，雖然營運長林思宏21日出示883人的施打名冊，但北市府仍認定名單有非醫事人員，且接種人數達990人，因此共裁罰230萬元。對此，網紅四叉貓（劉宇）就在臉書上貼文，表示禾馨除了被罰230萬元以外，之後也不會再有疫苗，不過現在「風向還在吹，我們繼續看下去！」

劉宇在臉書上指出，昨晚禾馨醫療營運長林思宏深夜發文，小禾馨總共領了85瓶疫苗（850劑），並以大家熟知的「客家打法」多打了140人，而在這990人當中，共有81人被判定違規。

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禾馨醫療總共被罰230萬元，分別是小禾馨小兒專科診所30萬、禾馨民權婦幼診所50萬、小禾馨士林小兒專科診所50萬、小禾馨懷寧小兒專科珍所100萬。除了罰款外，劉宇還特別標註「且不再提供疫苗」，換言之，去禾馨婦幼診所看診的產婦若要打疫苗，還要先去其他地方。

劉宇也整理了2個他比較有興趣的議題，第一是81位違規施打的判定，為何月子餐廚務人員不能施打？第二是用客家打法打了990人，超出數量後的81人違規到底算不算違規？他也坦言，「風向還在吹，我們繼續看下去！」

對此，林思宏22日接受媒體採訪時，表明會請律師向北市府申訴。他23日凌晨0時許在臉書PO文再度重申會進行申訴，並表示北市府可以開罰，禾馨也有申訴的權利，開罰的主要原因應該是認知上的差異，「舉個其中之一的例子好了，廚務人員，禾馨民權的廚務人員薪水是民權付的，就歸屬民權，屬於1類非醫事人員，所以可以打疫苗。」

▼林思宏臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）