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300萬大麻藏鞋飛台！疫情期士林法院冒險開庭...下場曝光

▲８年級生種大麻竊電5人全被逮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲士林地院5月20日不畏疫情為大麻毒品案開庭，將鍾男、景男依運輸二級毒品判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院5月20日不畏疫情，為一起運輸大麻毒品案開庭，驚人的是被告鍾男、景男羈押中，法警得冒染疫風險風塵僕僕赴北所將人提訊，壓力頗大。士林地院表示，考量人犯在押並身體不適，才會花半小時開庭，裁定交保。22日士林地院審結，依共同運輸二級毒品罪，判處鍾男5年6月；景男則判處2年、緩刑4年。

判決指出，名叫「徐元章」的人以200萬元向暱稱「JosephTan 」的男子訂購2公斤大麻（市價約330萬元），並以6萬元的代價，指示綽號柚子的鍾男尋找可以收領大麻包裹的人頭收件人，柚子找上不知情的陳男，由陳男代為介紹景男為大麻包裹的人頭收件人，並用景男於北市租屋處當收件地址，且要求景男提供身分證照片及國民健保卡正本等資料供報關使用，當景男收到貨後，再與柚子見面交付包裹，如果柚子成功將毒品交付到「徐元章」手上，景男便可得1萬元報酬。

今年1月26日前某日「Joseph Tan」、「徐元章」以國際航空快捷包裹方式，在紙箱內裝入第二級毒品大麻13包，夾藏在箱內之衣服、夾克、鞋子等物品內以為遮掩後，從美國加州裝箱運輸來台，並載運到景男提供的租屋地址。

當台北關松山分關人員在1月29日依法查驗，卻發現郵件包裹夾藏大麻13包，並將大麻送驗，初步檢驗為二級毒品大麻成分，之後決定收網，在2月3日15時許將包裹送到景男租屋處，經確認身分並完成簽收後，當場將他逮捕。而同日18時也將相約在中山區的鍾男一網打盡。

▼士林地方法院在疫情嚴峻於5月20日冒險為2嫌開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

合議庭認為，大麻以國際快遞方式從美國運輸進入我國境內，經查緝人員發現，運輸、走私毒品行為都已完成，考量景男在偵查時咬出是聽綽號「柚子」鍾男簽收包裹，並予以減刑，但考量運輸毒品淨重達1901.09 公克，數量甚多，無情堪憫恕之情。

合議庭審酌，鍾、景明知大麻是二級毒品戕害人民健康，貪圖一己私利跨國運輸，影響我國國際形象甚鉅，犯罪惡害重大，但所幸走私運輸之毒品尚未外流，犯罪所生危害尚非嚴重。考量清潔工鍾男自稱經濟狀況不佳，從事酒店公關景男表示因被房東催繳房租周轉不靈，情急下受金錢誘惑犯案。

士林地院依同運輸第二級毒品各處鍾男有期徒刑5年6月；景男有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間保護管束，提供60小時義務勞務及接受20小時法治教育。全案可上訴。

對於5月20日緊急開庭，士林地院則表示，因景姓被告羈押時，「不斷喊身體不適，希望可以交保出去就醫」，合議庭認有急迫性，並以30分鐘辯論終結，為了降低風險，也在法院空間最大的第一法庭，已經將所有人距離拉大。 

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