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愛因斯坦寫下「E=mc2」質能方程式　75年前親筆信3千萬天價賣出

▲▼德國烏爾姆市城市檔案館2017年買下留有愛因斯坦簽名的信件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德國烏爾姆市城市檔案館2017年買下留有愛因斯坦親筆簽名的信件，非本文所指信件。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）擁有「現代物理學之父」之稱，創立現代物理學二大支柱之一的相對論，也發現質能方程式E = mc²。波士頓一家拍賣行21日透露，愛因斯坦一封寫有E = mc²的親筆信以逾120萬美金（約新台幣3356萬）的價格賣出，約達預期成交價格的3倍。

根據加州理工學院與耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦論文項目（Einstein Papers Project）檔案管理員，此前已知愛因斯坦親筆寫下自己所發現「改變世界的方程式」的例子僅有3件。

波蘭拍賣公司RR（RR Auction）表示，近來出售的這封信為第4件，也是唯一一件屬私人收藏的信件，直到最近才公諸於世，原先預估成交金額約為40萬美元（約新台幣1119萬元）。拍賣於13日開始，20日結束。

該公司執行副總裁利文斯頓（Bobby Livingston）說明，「不論是從手稿或物理學角度來看，這都是一封重要信件」，稱E = mc²為世界上最著名的公式。E = mc²即「能量等於質量乘以光速的平方」，證明時間並非絕對，而質量與能量等價，進而改變物理學。

根據《衛報》，這是愛因斯坦在1946年10月26日寫給美籍波蘭物理學家席柏斯坦 （Ludwik Silberstein）的信件其中一頁，距今已有75年，原為席柏斯坦私人檔案的一部分，後來被他的後代出售。席柏斯坦以評論與挑戰愛因斯坦部分理論著名，愛因斯坦在信中寫道，「你的問題可以用E = mc²公式來回答，無需任何博學。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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