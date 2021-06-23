北農群聚感染延燒　林靜儀：請打完AZ的好心肝志工支援快篩

▲民進黨前立委、醫師林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

好心肝診所爆出違規施打疫苗爭議，遭到台北市政府依據傳《傳染病防治法》開罰200萬元、終止疫苗配送合約外，北檢、政風處也介入調查，醫師林靜儀23日在臉書撰文表示，好心肝的志工們接種完AZ已經二週，有一定程度的保護力，「足夠安排協助北農快篩站了。」

林靜儀指出，好心肝的志工們接種完AZ已經二週了，已達到一定程度的免疫力，比台北市的近千名基層醫師、藥師還早，「北市府何時調查完名單呢？」她建議，台北市的防疫旅館業務、北農篩檢業務等，應該請這增加的一千多位志工協助第一線工作。

由於近期北農爆發群聚感染，北市府也進駐萬大國小成立快篩站，林靜儀也建議，北農篩檢業務也可以請這千名志工協助，畢竟他們比很多臨床工作者還要早受到保護，「一千個志工，很足夠安排協助北農快篩站了。」

這個建議也受到不少網友支持，紛紛留言「取之於台北，用之於台北；很讚的提議！」、「市府快出面徵召」。

▼0623 北農攤商快篩現場。（圖／記者黃克翔攝）

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