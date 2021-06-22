北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

▲民眾可上網申請1280退票。圖為嗶卡進出捷運站。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

三級警戒期間民眾減少外出，原先購買的月票型「1280公共運輸定期票」使用次數下降，繼日前台北捷運推出依比例退費後，今（22）日起開放線上推票，讓民眾免出門、免接觸、免排隊。北捷指出，線上申請退票只須在網頁填選資料，申請於定期票到期後，依定期票最後一次使用紀錄，計算可退金額辦理退費，北捷將以簡訊通知旅客，後續再憑簡訊並持原票卡洽捷運車站詢問處補加值即可。另已至捷運站填寫表單辦理定期票退票的民眾，無須再重複線上申請退票。退費線上申請可參閱北捷網站。

針對線上辦理退票線上申請方法，北捷表示，只要在退費申請網頁，輸入使用的定期票悠遊卡卡號及手機號碼等，手機接獲驗證碼並完成驗證，即可收到申請成功的簡訊（附有受理案號），並可藉申請退費的票卡卡號及手機號碼來查詢處理進度。

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北捷提醒民眾，退票線上申請的定期票如已到期，即可立刻確認最後一次使用日並據以計算退費金額；如未到期，則建議申請後勿於使用範圍（台北捷運、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌）內使用，以免影響退費金額計算，待定期票到期後，才可確認最後使用日並計算退費金額。

北捷表示，接獲民眾申請後，將依卡號查詢定期票可退金額，並以簡訊回復至旅客原留手機號碼，敬請耐心等候。旅客接獲簡訊後，憑簡訊內註明的卡號及案號，即可持原票卡洽任何捷運車站詢問處，辦理退費金額補加值。補加值沒有期限，民眾可待疫情趨緩後再前往車站辦理即可，惟請妥善保留簡訊以方便快速辦理。

依「公共運輸定期票使用須知」規定，退費是以票卡「經過日數」計算，而非「實際使用日數」；換句話說，即以定期票最後一次使用日（包含台北捷運、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌）之次日起至到期日的未使用天數，依比例退費（不收手續費），不足1元採無條件捨去，退費金額存入悠遊卡電子錢包為原則。

北捷舉例，旅客A先生定期票到期日是6月25日，最後一次搭捷運是6月10日，接著6月15日用該票卡借用YouBike，且於6月21日辦理退票線上申請，則以6月15日為最後一次使用日，可退費日數為6月16日至6月25日，建議A先生6月21日後，勿再使用該定期票票卡，以免影響退費金額計算。

此外，之前已至捷運車站填寫表單辦理定期票退票的民眾，無須再重複線上申請退票。

北捷表示，因應疫情影響，北捷已放寬定期票退費標準，定期票如於使用效期內受到影響，旅客於1年內可持票卡至車站詢問處辦理退費，未使用天數（以最後一次使用日之次日起至到期日的未使用天數）可依比例退費，不收手續費且無需檢附證明文件，此彈性退費方案截止日期，將視疫情狀況再行公告。

詳細退費方式，可於捷運各車站、本公司官網及台北捷運Go APP查詢。如有任何疑義，可洽北捷24小時客服中心（02）218-12345，或台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）。

▼1280線上退票申請5步驟。（點圖可放大／北捷提供）