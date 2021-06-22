台東電動機車線上補助　花東基金名額僅剩2成

▲▼ 疫情期間台東電動機車持續線上補助，花東基金補助名額僅剩2成，台東縣環保局提醒如有意願請儘速辦理以免向隅。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



為加速電動機車普及率並落實節能減碳政策，台東縣積極推廣電動機車補助，今(110)年度持續辦理花東基金(新)換購電動機車線上補助申請，其中，花東基金加碼補助1萬元。另加上行政院環保署及經濟部工業局的補助費用，在台東一般民眾新(換)購汰舊換購電動機車，最高可補助新台幣2萬元，花東基金加碼部分僅400輛次。

台東縣政府表示，為了有更好的環境，各縣市無不努力在推廣低碳生活，其中在移動污染源方面，淘汰高污染車輛及推廣電動二輪車為執行重點之一，也藉此減低空氣污染物排放。由於電動機車產業產品技術越來越純熟，續航力與充換電便利性皆提升下，今年經由辦理電動機車推廣試乘活動、媒體託播、網路社群分享等多元方式宣導補助訊息，鄉親申請也相當踴躍，一起讓台東空氣更清新，再進一步提升空氣品質。

環保局說明，自2月1日開始受理，民眾線上申辦相當踴躍，短短4個月左右已逾300輛，由於花東基金加碼即將用罄，提醒有意願申請補助民眾可儘快申請，相關補助辦法可至臉書粉絲專頁「電動機車購買補助申請」、台東縣環境保護局網頁(www.taitung.gov.tw/Environmental/)等管道查詢，或洽詢補助專線089-225228。

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