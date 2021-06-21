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iPhone不送充電器、耳機再加碼！庫克：未來iPhone不消耗地球資源

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果公司（Apple Inc.）自去年推出iPhone 12時做出的新改變，便是不再附贈充電器和耳機，官方說法是基於環保考量，而如今蘋果公司打算在環保方面做出更進一步的承諾。日前登場的VivaTech 2021峰會上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，未來新iPhone的生產將朝不再消耗地球資源的方向前進，100％使用再生資源製造，且整個供應鏈在2030年達到碳中和。

▲▼蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲蘋果CEO庫克指出公司願景，在未來10年內實現碳中和。（圖／路透）

庫克在峰會上表示，蘋果如今已經是一個碳中和企業，事實上在幾年前就已經走到這一步，現在蘋果要進一步往前推展，成為一個對地球環境更有善的企業，並希望在2030年實現供應端至用戶端的所有流程碳中和化。

庫克接著指出蘋果已經在產品中使用可再生資源，未來要做到的是100％使用再生資源，不會再消耗地球的資源。他說現在已有超過100家供應商簽下承諾，願意共同實現100％使用再生資源的目標，而這就如同投石入池塘，激起的漣漪會愈傳愈廣。

如今Mac電腦上40％的鋁為回收再利用的材料，iPhone中高達98％的稀土也是回收再利用。庫克表示蘋果透過回收用戶使用過的舊手機，並將這些材料轉移到新手機上，中間的關鍵點在於如何縮小一台新手機上市到進入二手市場之後再回到蘋果的循環時間，「我覺得我們在這點做得非常好，結果就是一個對使用者來說好的產品，和對地球有益的產品，能是同樣一件事。」而庫克表示儘管目標尚未完全實現，蘋果已經獲得部分成效了。

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