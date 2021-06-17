郵局全員投保「防疫綜合險」今起生效　染疫、打疫苗不良反應都賠

▲郵政職工福利委員會以職工福利金，為全體郵政同仁投保防疫綜合險。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續延燒，中華郵政已累積13員工確診，中華郵政之郵政職工福利委員會以職工福利金，為全體郵政同仁投保防疫綜合險（防疫險+疫苗險），並自今（17）日起生效。內容包含防疫保險及疫苗保險，因染疫、接種疫苗不良反應住院，都有理賠。

中華郵政工會指出，先前向中華郵政公司爭取為郵政同仁全面投保防疫險，惜未獲同意，工會理事長吳文豐（郵政職工福利委員會副主任委員）則轉向郵政職工福利委員會要求，以職工福利金為全體郵政同仁投保防疫綜合險（防疫險+疫苗險），並以特別緊急件辦理，自17日起生效。

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▲郵政職工福利委員會以職工福利金，為全體郵政同仁投保防疫綜合險。（圖／中華郵政工會提供）

其中，防疫保險承保範圍涵蓋法定傳染病住院理賠，最高給付60日，每日1100元，另外還有關懷補償保險金以及隔離費用保險金等，同一法定傳染病一次定額給付23,000元及10,000元。

疫苗保險承保範圍則涵蓋接種疫苗90天內不良反應住院保險金，一般住院每次最高給付14日，每日3000元，加護病房住院以一次給付為限，定額給付30,000元。

若接種疫苗不良反應導致死亡，會給予定額給付喪葬費補償保險金，一次300,000元。