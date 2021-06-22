影／站上防疫第一線！　蔡壁如曝醫護辛酸提「兩需求」

記者楊佳穎／綜合報導

國內疫情一波未平一波又起，醫護人員持續站在第一線「抗疫」，而曾任護理師的民眾黨立委蔡壁如日前也加入行列。她22日在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，護理人員真的非常辛苦，壓力也很大，那目前傳出的幾項問題包含N95裝備不太夠、臨床暴力行為，以及去年第四季、今年第一季防疫津貼尚未發放完畢等，「總是要有些資源，才能讓第一線人員心甘情願地工作」。

蔡壁如回憶，先前到和平醫院，第一時間接到醫護反應，去年第四季的防疫津貼尚未發放完成，而今年第一季也還沒完全發放，「這件事我也請衛福部要儘速；還是要呼籲，總要有些資源，才能讓第一線護理人員心甘情願地去工作」。

「其實護理人員壓力很大！」蔡壁如也分享，上週三開始中部下大雨、北部炎熱，自己身穿防護衣之外，外面還要再套一件衣服、外科手套套兩層，戴了一個N95口罩，還要再套一個外科口罩，另外包含髮帽、腳套也都要戴兩層，才能開始工作；此外，篩檢地點必須保持流通，基本上都沒有空調，「每次站兩小時，我都覺得全身汗流浹背，像是洗三溫暖一樣」。

「我覺得他們真的很辛苦！」蔡壁如說，目前也傳出包含N95裝備不太夠，這大概在2、3週前已被政府全面控管、調度，「這我同意，戰略物資是要由中央統一分配」，但也要提醒衛福部，第一線的N95口罩還是一定要足夠，再來就是防疫津貼。

曝防疫故事！ 蔡壁如形容醫護如「八爪章魚」

此外，護理人員除了應付炎熱、裝備等問題外，還常常遇到家屬、病患暴力相向，「不過我反而也會同情這些確診者，因為他們心中是突然沒辦法接受（確診）」蔡壁如說，護理人員也會花很多力氣去安撫，「有時也不是他要去揍人，就是每個人的情緒要控管好」。

她還分享，先前有位老先生篩檢陽性，當場被安頓在負壓病房、不讓他回家，他馬上開始敲門說要回家拿衣服、上廁所等，出現反覆行為，「大概開始覺得『為什麼會是我』」，有些病人也會忍不住揍了護理人員。

蔡壁如還指出，有位計程車司機篩檢陽性、車還停在路邊，馬上被通報CDC，「他剛開始還說要先把車開回去！」且開始詢問、進行疫調，該司機一度稱這幾天都沒有工作、開計程車，最後完成相關程序要離開前，才坦承其實這幾天有工作。

「有時候護理人員要用很多花招，技巧性問出到底去哪，這對疫調才有很大幫助」蔡壁如笑說，「所以護理人員，我常講說我們是『八爪章魚』，要應付這個、應付那個」。

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