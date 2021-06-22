Delta變種又快又強　會「挑出」最虛弱的人！重症死亡率高

▲世界衛生組織官員警告，Delta變種病毒會「挑出」最虛弱的族群侵襲，病毒傳播效率之高。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）表示，首見於印度的Delta變種病毒是一種傳播速度最快、最強壯的新冠肺炎病毒，而且它會挑出那些最虛弱的族群來進攻，導致這些患者更容易引發重症，必須住院，最終甚至死亡。

根據美國CNBC報導，WHO官員21日警告，傳染性極強的Delta變種病毒是迄今為止傳播最快、適應性最強的變異株，且有可能更致命，因為Delta變種會用更有效率的方式在人類之間傳播，「挑選出」（pick off）身體最虛弱的族群侵襲，尤其是在疫苗接種率較低的地區。

WHO醫療緊急事件計畫執行長雷恩（Mike Ryan）博士說，Delta變種病毒最終找出來的那些脆弱人群，染疫後將會變成重症、需要住院，甚至是死亡。雷恩博士對此呼籲，世界各國領導人與衛生官員可以透過捐贈與分發新冠疫苗，幫助保護最脆弱的群體，「我們可以保護那些弱勢族群與第一線工作者，但是我們並沒有做到，這是全球災難性的道德失敗。」

研究表明，Delta變種病毒的傳染力比原先在英國發現的Alpha變種高出大約60％，而且Alpha變種病毒也比2019年底首見於中國武漢的原始毒株還要更具傳染性。費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特（Paul Offit）博士表示，Delta變種正在取代Alpha變種，「我們現在最需要接種疫苗，現在得讓每個人都接種。」

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