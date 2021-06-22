部桃、苗栗電子廠清零都有王必勝　網友刷一排：救救北農！

記者黃翊婷／綜合報導

台北市近日發生北農、士林某長照機構兩起群聚感染事件，讓不少民眾十分憂心。醫福會執行長王必勝21日在臉書PO文分享，苗栗前進指揮所第18天已完成階段性任務，沒想到引來許多網友在文章底下留言洗板，「救救北農」、「下一站北農」、「再幫幫北農吧」。

▲王必勝（右排中間）分享苗栗前進指揮所的工作實況照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同）

王必勝在臉書PO文中提到，在苗栗前進指揮所的第18天，已經完成階段性任務，隨著各廠清零、人員陸續返回工作崗位，這波疫情已經獲得良好的控制，社區目前也沒有受到影響，接下來就是透過各種面向加強管理，避免危險再次發生或擴大，「在疫苗施打完全前，仍然應該保持警戒，不能掉以輕心。」

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而在文章底下，大多數網友除了留言謝謝、辛苦了，還有另一派網友狂刷北部疫情現況，並留言請求王必勝再次出擊，「辛苦了！煩請再幫幫北農吧」、「北農得要麻煩你們了」、「下一站北農」、「救救北農」、「轉戰北農」、「接下來請求王必勝醫師團隊接收北農解除疫情」。

▲網友留言拜託王必勝協助處理北農群聚案。

其實，苗栗電子廠群聚案並不是王必勝第一次出任務，今年初衛生福利部桃園醫院發生群聚感染事件，指揮中心在1月18日決定讓前進指揮所進駐部桃，當時的指揮官就是王必勝，最後花費19天結束清零計畫，並解除任務返回中央。

而在最近的指揮中心記者會上，網友們也頻頻大讚王必勝報告時幾乎不用看稿、口條清晰、邏輯清楚。甚至有人在PTT八卦板上PO文表示，王必勝這陣子讓苗栗疫情快速歸零，會不會讓「防疫五月天」的其他中央防疫官員感到非常有壓力。

文章公開後，一度掀起網友留言熱議，「防疫戰神」、「他超強，很感謝他」、「王必勝真的強」、「真正的胸腔科感染專家啊」、「說話不會死氣沉沉」、「覺得他說話好好聽」、「苗栗鄉親救星」、「唯一有正面形象的」。

▼也有網友留言感謝王必勝之前守住部桃疫情。