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美國多州爆罕見結核病「113人感染」　CDC、FDA介入調查

▲▼美國多州爆罕見結核病「113人感染」　CDC、FDA介入調查。（圖／翻攝自Aziyo官網）

▲這款名叫FiberCel的骨骼基質疑似受到汙染，導致至少113名患者術後感染結核病。（圖／翻攝自Aziyo官網）

記者柯沛辰／綜合報導

美國疾病管制與預防中心CDC、食品藥品管理局（FDA）及州衛生官員，正在調查一起罕見的結核病爆發事件，目前已知有113名患者感染，懷疑是一種骨骼修復產品受到汙染所致。

根據《華盛頓郵報》報導，今年春天有113人進行脊椎手術或骨折修復，並在過程中使用了一種名叫FiberCel的骨骼修復產品，結果產品疑似感染結核菌，使得這113人在手術後感染結核病。

報導指出，FiberCel是一種由人體骨骼組織製成的材質，可用於各種骨科、脊椎修復手術。材料製造商Aziyo接到消息後，2日已緊急召回了154組相關產品，還在聲明中強調，將繼續與FDA、CDC合作調查此事，並在適當時提供更多訊息。

根據CDC調查，這些產品在3月3日到4月2日間製造，材料來自器捐者或其他遺體。之後，這些FiberCel被運往全美20個州37家醫療機構，有136個被植入113名患者體內，更有8人在手術後死亡，但死因尚在釐清中。

不過，CDC指出，目前印第安那州和德拉瓦州的疑似結核病病例最多，若有手術患者使用過該產品，應該立即接受治療，包括服用抗生素6到9個月，因為他們有接觸結核桿菌的風險，否則嚴重可能導致死亡。

由於結核病通過骨骼移植物傳播的狀況極其罕見，以至於像Aziyo這樣的再生醫學公司無需對其產品進行結核菌檢測。據郵報報導，上一次發生這樣的結核病傳播病例是在1953年。

結核病可以在全身的任何一個部位發病，但最常發病於肺（即稱為肺結核）。大多數感染者沒有症狀，被稱作潛伏結核感染，若仍未適當治療，10%的潛伏感染患者會惡化為開放性結核病，致死率高達50%。

一般而言，結核病的典型症狀包含慢性咳嗽、咳血、發燒、夜間潮熱，以及體重減輕；若不同器官感染，可能出現不同症狀。

 
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