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美研究：孕婦打mRNA疫苗「86%順利生產」　母乳出現新冠抗體

▲▼ 孕婦,新冠疫苗,疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫苗臨床試驗起初排除排除孕婦族群，但現在已有更多相關研究表明，孕婦接種新冠疫苗有好處。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

指揮中心21日公布最新公費新冠疫苗接種對象，孕婦納入第六類。事實上，對於孕婦打新冠疫苗的安全性，美國相關研究顯示，輝瑞及莫德納等mRNA疫苗對孕婦而言明顯安全有效，順利生產約占86.1%，且新冠抗體存在於嬰兒臍帶血、母乳中，對母體、寶寶均有利。

新冠疫苗臨床試驗起初排除排除孕婦族群，使得相關安全性及有效性數據受限，但現在已有更多相關研究數據。

依據17日發布在新英格蘭醫學雜誌（NEJM）的一份研究，針對v-safe系統註冊登記的3958名參與者，有827人完全懷孕，其中712人順利生產（86.1%）、104人流產（12.6%）、1人死產（0.1%），包括人工流產等其他狀況則有10例（1.2%）。另方面，新生兒早產約占9.4%、小於胎齡兒占3.2%，但並未出現新生兒死亡個案。

研究指出，上述統計與疫情爆發之前相比，流產、死胎等發生率占比並未增加。

▲▼南韓正在進行AZ、輝瑞疫苗混打臨床實驗。（圖／路透社）

▲柯林斯表示，mRNA新冠疫苗對孕婦來說安全有效，對母親及寶寶均有利。（圖／路透社）

儘管最初新冠疫苗臨床試驗排除孕婦，使得孕婦接種疫苗的安全性及有效性數據受限，但美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）6月1日在部落格寫文時引述2項研究結果，輝瑞及莫德納的mRNA疫苗可為孕婦提供對抗新冠病毒所需的抗體及免疫細胞水準。

其中一篇研究已刊登於美國醫學會雜誌（JAMA），由貝斯以色列女執事醫學中心及哈佛醫學院團隊針對「疫苗能否保護母親及嬰兒」，針對103名年齡介於18歲至54歲女性，在2020年12月至2021年3月進行研究。

結果發現，儘管部分受測者在接種第2劑疫苗時出現短暫發燒，但所有人均產生可對抗變種病毒的抗體，而抗體也存在於嬰兒臍帶血、母乳中。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗,莫德納疫苗。（圖／路透）

▲研究指出，輝瑞及莫德納的mRNA疫苗可為孕婦提供對抗新冠病毒所需的抗體及免疫細胞水準。（圖／路透）

另篇則是芝加哥西北大學發表在《婦產科學》（Obstetrics & Gynecology）雜誌的研究，深入瞭解疫苗接種是否對胎盤產生任何負面影響。結果發現，沒有任何跡象顯示疫苗會對胎盤造成損害。

柯林斯直言，上述2項研究均表明，mRNA新冠疫苗對孕婦來說安全有效，對母親及寶寶均有利，「有越來越多的證據顯示，懷孕期間或是正在進行哺乳的女性，要保護自己和家人免受病毒感染的最佳方式，就是捲起袖子去接種現已緊急授權的mRNA疫苗。」

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