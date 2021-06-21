快訊／高雄市宣布5區「停班停課」防豪雨　停止疫苗注射

高雄市一名蔡先生收到一張紅單，但是紅單附來的照片，車輛顏色跟型號都跟自己的車子不同，而且更扯的是自己的車子已經在去年9月已經辦妥停駛，不過最讓他吃驚的是，照片上的違規車輛車牌模糊不清，質疑員警是怎麼「看出車牌」，打電話去詢問員警，結果對方說「查詢後回覆」，到現在還沒有回電。