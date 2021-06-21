快訊／高雄市宣布5區「停班停課」防豪雨　停止疫苗注射

▲ 氣象局資料，目前全台累積雨量。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／綜合報導
雨彈炸南台！高雄市政府21日晚間宣布，山區雨量已達停班停課標準，桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜區22日停止上班上課、並停止上述各區疫苗接種作業。
根據氣象局定量降雨資料，高雄平地、山區未來3天總雨量可達到400毫米；未來24小時，則是200到340毫米。而高雄市停班課標準，是未來24小時內山區降雨達到200毫米、平地達到350毫米。
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▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）
▲ 氣象局資料，目前全台累積雨量。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／綜合報導
雨彈炸南台！高雄市政府21日晚間宣布，山區雨量已達停班停課標準，桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜區22日停止上班上課、並停止上述各區疫苗接種作業。
根據氣象局定量降雨資料，高雄平地、山區未來3天總雨量可達到400毫米；未來24小時，則是200到340毫米。而高雄市停班課標準，是未來24小時內山區降雨達到200毫米、平地達到350毫米。
▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）
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