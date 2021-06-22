獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店　影像曝：民眾讚爆這一幕

▲高雄市建國路、輔仁路口發生一起車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區輔仁路、建國路口22日發生一起大雨車禍，一名女騎士轉彎時未禮讓直行車，撞倒另名男騎士，男騎士當場倒地受創、整個人側趴地上一動也不動，原在路口指揮交通的員警見狀立刻通報119，並幫男騎士撐傘。而這段畫面被路人拍了下來，直說警方太暖了。

車禍發生在22日17時24分的下班時間，地點在建國一路與輔仁路口，警方調閱監視器發現，張姓女騎士左轉彎時，疑因天色較昏暗大雨視線不良，沒看到直行的胡姓男騎士直接撞上，胡男倒地後，機車繼續滑行，差點滑進路邊一家麵包店。

▲高雄市建國路與輔仁路口發生一起車禍，男子趴地，員警幫忙撐傘 。（圖／民眾提供）

▲高雄市建國路與輔仁路口發生一起車禍，男子趴地，員警幫忙撐傘 。（圖／民眾提供）

之後胡男整個人就側趴地上一動也不動，剛好路邊有指揮交通的員警，立刻上前關心，並通報救護車及交通分隊同仁趕來，由於這個時間高雄下大雨，怕倒在地上的胡姓男子被雨淋，員警趕緊幫忙撐傘，暖心的一幕，被路過民眾拍了下來。

稍後救護車即抵達，發現張姓女騎士跟胡姓男子均多處挫傷，目前都已送往醫院，而詳細肇事原因，警方還在釐清中。

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