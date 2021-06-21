高嘉瑜喬疫苗、禾馨曝LINE對話打臉衛生局　黃世傑怒飆：得寸進尺

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲19日爆料，禾馨診所曾找民進黨立委高嘉瑜喬85瓶疫苗，禾馨21日公布跟台北市衛生局人員完整LINE對話紀錄，透露對方主動表示想再多給20瓶疫苗，拜託診所於時間內打完。對此，北市衛生局長黃世傑在北市議會怒飆禾馨、高嘉瑜「這叫得寸進尺」。

國民黨台北市議員徐巧芯在北市議會上提出，禾馨拿到疫苗期間，明明還沒開放診所可以施打，為什麼衛生局6月7日發放疫苗？6月4日質詢衛生局時，當時衛生局也說未開放，禾馨問房務可否施打疫苗時，衛生局卻回可以拿，這個判斷是什麼？

黃世傑沉默幾秒後回應「等一下我們市政府會有一個正式的回應，對於這個的過程」。徐巧芯說，「請你不要跳針」，6月4日時問衛生局得到的答案是不能打，為什麼禾馨6月7日拿同樣的問題問，但衛生局卻回答可以。

▲黃世傑。（圖／翻攝北市議會）



黃世傑沉默幾秒後，接著說「沒有啦…那個是專員的回答。不過，我還是講，一開始因為我…」。黃世傑話還沒說完，徐巧芯聽不去回嗆「那他們最後有沒有拿到疫苗去施打在那些人身上？是有的呀！你怎麼會告訴我說是專員的回答？他還說他要問一下長官，在那一個LINE，他是這樣講的」。黃世傑再度沉默。徐巧芯無奈說「好，沒關係！回答不出來就算了，社會自有公評」。

徐巧芯追問，是要罰什麼？「罰當時沒跟衛生局說明的這些以外的人員嗎？」此時，黃珊珊上台回應，依照傳染病防治法，違反第29條中央施打對象的規定，所以開罰30萬到200萬。徐巧芯說，禾馨在記者會裡顯然沒有告訴衛生局會施打在非3類人員身上，這一點會裁罰對嗎？

黃世傑說，高嘉瑜一開始講打醫護人員，所以才把這個訊息傳給同仁。徐巧芯追問，高嘉瑜說打醫護人員，「但我剛剛問的是，禾馨今天所公布的跟衛生局裡面LINE對話紀錄內容，還是你要告訴我說，禾馨診所是騙人的？那個LINE對話不是所謂衛生局人員。

黃世傑怒嗆禾馨「我們會還原，講難聽一點，這叫得寸進尺」。徐巧芯追問誰得寸進尺？講高嘉瑜還是禾馨。黃世傑起初沒有正面回應，僅表示反正到時候看LINE就知道，「問了這個可不可以，又問那個可不可以，最先是講醫護人員，後來又扯到其他人員」。

徐巧芯問，審核禾馨房務人員可以施打的是衛生局什麼階層，後來的對話都是他們互相對話，他是把最前面把高嘉瑜的要求，「我傳達我負責，我負全責」。

另外，市議員戴錫欽質詢逼問黃世傑罵得寸進尺，是罵禾馨還是高嘉瑜，黃世傑表示，「比較像是高嘉瑜啦！」。戴錫欽說再問「你覺得高嘉瑜得寸進尺？」黃世傑說「感覺上這樣啦！」一開始說是醫護人員，後來又說房務人員。

▼6/1禾馨將施打名單上傳給台北市衛生局。（圖／禾馨醫療集團提供）

