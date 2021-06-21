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台南檢察長遭爆混入「相驗人員」打疫苗　基層嗆告貪污要求拔官

▲台南地檢署上百名檢察官、書記官、法醫人員13日到復興國中（上圖）施打疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署上百名檢察官、書記官、法醫人員提前到復興國中（上圖）施打疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

《ETtoday新聞雲》日前揭露台南地檢署檢察官，搶在中央疫情指揮中心核准前，集體接種新冠肺炎疫苗，事件持續在檢察界發酵，如今再傳出南檢檢察長葉淑文，不用輪值做司法相驗猝死案，卻疑似利用特權，混入第一線人員名單接種疫苗，有檢察官質疑葉「楷油」行為涉嫌利用職務詐欺罪，已不適任檢察長職務。

指揮中心6月15日函覆法務部，檢察機關第一線相驗工作人員，可列入第二類施打疫苗的優先順序，但台南地檢署早在6月13日已有上百人獲當地衛生局安排施打，新竹地檢署更早在5月底，有逾50人完成接種，話題在檢察官內部論壇引起正反意見對陣。

據了解，法界盛傳台南地檢署檢察長葉淑文也已接種疫苗，因此有基層檢察官草擬了一份告發狀，質疑葉淑文不用值班外勤相驗業務，並非「因接觸遺體造成染疫風險」之高風險防疫人員，卻把自己的名字暗中夾帶、混入「司法相驗相關人員」之申請注射疫苗名單內，致台南市政府衛生局因信任台南地檢署，未為太多審查而陷於錯誤，核准公費疫苗注射。

▲新任台南地檢署檢察長葉淑文，是道地台南的女兒。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署檢察長葉淑文遭基層檢察官質疑特權貪污。（資料照／記者林悅翻攝）

這份草擬的告發狀認為，葉淑文沒花任何錢，就接種第一劑AZ公費疫苗，涉犯《貪污治罪條例》中，「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付」罪嫌，希望南檢分案調查相關注射名單比對身分，確認葉淑文是否符合施打資格。

此外，高檢署日前向媒體宣示，指示台北地檢署偵辦好心肝診所疑幫權貴特權施打疫苗案，基層檢察官就此痛批葉淑文，做出顯然不正確的判斷，讓南檢同仁超前施打疫苗，使全體檢察官丟臉，使各地檢檢察官後續偵辦相關案件自失立場。

基層認為，不論葉淑文涉嫌貪污刑責是否成立，為使偵查公平，希望請法務部長、高檢署檢察長、台南高分檢檢察長應對葉淑文做必要之監督處分，即使最後認定葉淑文並無違法或不當，但她為了私利，把自己名字夾帶進施打名冊內，以「爭取同仁權益」之名義，為自己「楷油」，以私害公，顯不再適任檢察長或主管職務。

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