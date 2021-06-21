本土降至雙位數「6／28解封？」　鄉民嚇傻：飯店、餐廳全訂滿了

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（21日）公布新增75例本土確診個案，確診數首次掉至2位數，創三級警戒以來新低。對此，有網友發問「6月28日會解封嗎？」貼文一出後立刻引起熱議，更有人發現「飯店旅館青旅全都滿了」、「剛去訂餐廳，已經全客滿了，真扯！」

中央流行疫情指揮中心今指出，國內新增75例本土病例，為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月8日至6月20日，個案分佈以新北市38例最多，其次為臺北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及臺中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

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▲0621確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

對於本土確診病例數連日在200以下，今日更是跌至2位數，創三級警戒以來新低。對此，有網友在批踢踢八卦板以「 6/28感覺很穩了吧」為題指出，現在確診數進入二位數，感覺疫情愈來愈穩，再加上疫苗也開始打了，「代表下星期解封很穩、很有機會吧？」

貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，直呼「剛去訂餐廳，已經全客滿，真扯」、「現在訂餐廳飯店都滿了..想訂也沒得訂」、「晚了，訂不到了」、「一定解，不用問了」、「發現飯店旅館青旅全都滿了」、「一定要解，再封下去無意義」。

▼628解封？有網友指出「餐廳已經訂不到了」。（圖／翻攝自批踢踢）