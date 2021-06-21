「過一天算一天！」柯文哲：北市疫情可控制　若印度變種進來「就沒把握」

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市長柯文哲21日赴台北市議會，報告110年度北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過。柯文哲表示，全球疫情慢慢在趨緩，不過不能太放心，因為印度變種病毒與以前病毒不同，到底反撲得多厲害，至今還未能確定。

柯文哲在台北市議會報告時提及，自己開防疫會議前，一定會問2個數字，一個是過去24小時全球新增確診數，以及美國新增幾例案例？這有助於他們了解全球疫情狀況。

柯文哲說，去年秋冬時，疫苗還沒有出來，導致死傷慘重，現在第二波是印度，「印度一個國家，造成了第二個波。」不過隨著全球打了25億劑疫苗，全球確診數慢慢下降，包括美國，「美國還是台灣最重要的盟邦，美國的動態都要嚴密監控。」

柯文哲表示，全世界疫情在慢慢趨緩，但不能太放心，因為印度變種病毒好像跟以前的病毒不一樣，所以到底會反撲的多厲害，這目前還不確定，如果先不要看印度變種病毒，在疫苗出現之後，全球疫情都在趨緩。

柯文哲指出，北市疫情反映了整個台灣，5月中旬確診數突然上升，後來相當有效一步步壓下來，「在雙北控制疫情還算成功，現在大的疫情有控制。」

針對疫情變化，柯文哲也說，到現在為止「我認為台北市能控制」，但如果印度變種進來，「我就沒把握，因為我不曉得那個殺傷力多大，所以是這樣，過一天算一天，大概未來時間內，恐怕還是新常態，要學習跟疫情共存，因為會變成什麼樣，我也不知道，即使我是醫學專家，我也不曉得會變怎樣。」

柯文哲提及，英國在短短幾天內，印度變種病毒佔比突然變高，「印度變種後還有沒有新的？我也不知道。」所以就是保持機警態度，每天遇到問題就解決問題。

▼柯文哲出席北市議會。（圖／記者袁茵攝）