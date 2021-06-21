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【英語多益通】3句英文　讓你輕鬆表達斷線、當機和回音

▲▼在家上班,居家上班,居家辦公,遠距辦公,WFH,寵物。（圖／ETtoday新聞雲）

▲ 在家上班。（圖／ETtoday新聞雲）

文／陳涵瑋

自從四月底台灣疫情大爆發（outbreak），許多企業、政府與學校機關單位都開始調整運作模式以因應大環境的快速變化，而「在家上班」（work from home, WFH）或「遠端辦公」（remote working）也成為近期熱門趨勢，讓台灣人的生活型態在短短一兩個月內大幅轉型。為了要維持工作正常進行，每間公司對遠距視訊會議（video conference）的需求也隨之提升。今天就來認識英語中常出現的遠端會議相關用法吧！

遠距會議 Teleconferencing

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平常在職場常聽到有人說：「我晚點有個康扣（con-call）」，多半指「我晚點有個視訊會議」，但照字面上解釋，conference call應該只能稱「電話會議」，而真正透過影像或影片的視訊會議則會用video conference，而以上這些都包括在teleconferencing的範疇中，其形態是透過聲音、影像、影片、電視或電腦等媒介進行的遠端／遠距會議。

字首有「tele-」的詞彙，含有「透過遠距離傳送」的含意（即far, operating over distance），和我們先前認知與「電、電信」有關的意思有點出入，所以目前常說的「遠距／遠端工作」，除了remote working，還可以說是telecommuting或teleworking。

The outbreak of Covid-19 in May dramatically shifted working patterns as Taiwan was forced to embrace telecommuting overnight; the use of teleconferencing has subsequently surged.
（五月Covid-19的爆發，迫使台灣一夕之間工作型態戲劇性地轉型成遠端工作；而遠端會議的使用也隨之激增。）

多益測驗中，描述數據或現象趨勢，常需要用到「增加」與「減少」的相關詞，波動幅度較大的「急速增加」用字，包括surge、soar、skyrocket與shoot up等；而相反「急速減少」的用字有decline、dive、plunge、plummet等字。

The unstable condition has caused Taiwan's equity market to plummet and soar irregularly.
（不穩定的情況導致台灣股市無規則地暴跌暴漲。）

遠距會議的好處

Teleconferencing的使用型態與目的不同，對企業或組織的好處見仁見智。以下簡列三項好處：

1. The reduced travel time and cost can help decrease business overhead.
（減少的移動時間與成本有助於降低經常性開銷。）

撙節成本（cost savings）與增加生產力（boosting productivity）的策略，都是業界提高其利潤率的守則。overhead (n) 為「經常費用」，如房租或水電等公用事業費或輔助行政人員的經常性經營管理費用，移動交通費用travel expenditures即包括其內。

2. Teleconferencing can technically keep all team members geographically separated in the loop.
（遠端會議可以技術性地使位在不同區域的所有團隊成員都得知相關資訊與最新進度。）

這項好處是使合作更有效率（streamline collaboration），也可改善溝通（improve communication）。keep someone in the loop常使用在商用書信中，意指「讓某人得知相關資訊與最新進度」。亦可用keep someone posted / updated。

3. The mobility and flexibility offered by teleconferencing can improve employee retention.
（遠端會議提供的移動性和靈活性可以提高員工留任率。）

員工留任（employee retention）在企業經營裡與員工流失（staff turnover）是相對的，一旦員工流失後，其所產生的軟成本（soft costs），如生產力（productivity）降低、培訓成本（training cost）等都會提高。

遠距會議的缺點

優缺一體，遠距會議當然也有對應出的缺點。

1. Network instability and time lag are inevitable.
（網絡不穩定和時間差是不可避免的。）

stability (n) 表「穩定性」，字首「sta-」意指「固定（set）」，前面再加上「in」即表示否定概念。lag (n) 表「落後」，也可以當作動詞使用，其形容詞laggy，可用來描述電腦、電腦遊戲、網路「反應慢」。

當碰到軟硬體問題時，統稱為「技術問題」（technical issues），正式會議多半都會有工程師立即替與會人員進行「故障排除」（troubleshooting）。

2. The allocation of expenses in basic equipment and training is required.
（基礎設備和培訓費用的分配是必要的。）

allocation (n) 表「分配、分派」，字首「al-」具有「朝向、變化」的含義。在金融字彙上常見的asset allocation，即指依照個人對風險的承受度，將股票（equities or stocks）、固定收益產品或債券（fixed income or bonds）、現金（cash equivalents）此三類個人資本進行「資產配置」。

3. There are always cyber risks in using anything connected to the Internet.
（使用任何連接到網路的東西總有網路風險。）

這邊提到的是關於網路安全（cyber security）中的資訊安全（information security）問題，一般包括防止未經授權資訊的存取（unauthorized access）、透露（disclosure）、破壞（destruction）等。

遠端會議狀況輕鬆說

若有遠端會議狀況發生，大多是與網路連接、畫面、聲音有關，非技術人員的我們，只要學會下面三句，就可輕易表達出半數以上的technical issues讓與會人員知道狀況。

1. The connection is breaking up / dropping / lagging.
（網路連線斷斷續續。）

2. My laptop / screen is frozen.
（電腦當掉／畫面卡住。）

3. There is static / interference / echo on your / my end.
（有雜訊／干擾／回音。）

最後，分析至此，不論利弊，遠距的工作與新的數位生活型態似乎已成型，套一句老話：There's no going back（沒有回頭路了），我們只要準備好面對挑戰，就會「疫」起挺過來。

【多益模擬試題】

1. Reducing overhead costs usually ______ profit margins and boosts the bottom line.
(A) erodes
(B) increases
(C) reduces
(D) squeezes

2. Without thorough preparation, the WFH era could make businesses more ______ to cyberattacks.
(A) anonymous
(B) confidential
(C) unauthorized
(D) vulnerable

解析：

1. 正解(B)。語意為「降低經常性費用通常會增加淨利率並提升利潤。」只要知道overhead costs的意思，即可從語意推論出答案為(B)。其他三個選項(A)侵蝕、(C)降低、(D)壓縮，皆可搭配profit margins，但語意完全相反。

the bottom line指的是財務損益表上最下面一行的最後一個數字，即盈虧的數目，數字下面會畫下雙橫線，也就是整張表的最底線。因此the bottom line有「利潤」的意思。

2. 正解(D)。語意為「若無充分準備，WFH時代可能會導致企業更容易受到網路攻擊。」正解(D) vulnerable表示「有弱點、難防守的」，與介係詞to搭配。其他三個選項(A)來源不明的、(C)機密的、(D)未經授權的，此三字雖與題幹語意不符，但多出現在網路資安的文章中，值得一學。

延伸閱讀》居家三餐學英文／食譜要用recipe還是cookbook？

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