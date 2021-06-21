本土+75掉回雙位數！「13縣市+0」陳時中：口罩要戴好　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
確診數首度掉回2位數！中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增75例本土病例，與20例死亡，已連續9天單日病例低於200例，今日更是降到雙位數，指揮官陳時中表示，「心情可以放鬆，但行動要維持，口罩還是要戴好」。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。
▲0621單日確診地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心表示，今日新增之75例本土病例，為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月8日至6月20日。個案分佈以新北市38例最多，其次為臺北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及臺中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。
▲0621全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月19日累計公布12,697位確診個案中，已有7,534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%。
全台今年已累計 12,806 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,160 人
台北市 4,237 人
基隆市 281 人
桃竹苗
桃園市 637 人
新竹市 34 人
新竹縣 78 人
苗栗縣 529 人
中彰投
台中市 190 人
南投縣 30 人
彰化縣 252 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 41 人
高屏
高雄市 64 人
屏東縣 33 人
宜花東
宜蘭縣 93 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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