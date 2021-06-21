屏東科技大學防疫小物「酒精筆」　全校人手一支

▲屏東科技大學防疫酒精筆 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學於今年4月超前部屬，致贈全校師生「防疫酒精筆」，由教務處、學務處、秘書室等單位採購1萬5000支酒精筆，發送給全校校職員工、學生人手一支，酒精筆成為屏科人的最佳防疫小物。

▲▼防疫酒精筆。

台灣自今年5月爆發本土疫情，防疫物資成為全台人民大家時刻必須的日常用品。屏科大「防疫酒精筆」筆桿設計分為酒精保存端和原子筆墨水兩個部分，使用者書寫後可利用筆桿頂端的噴頭噴灑酒精消毒，在高度風險的疫情下，讓酒精筆成為最夯最佳物品之一。

戴昌賢校長表示，疫情期間不管是實名制登記，或是各種日常書寫都有可能因為共用文具而帶來染疫的風險，因此學校決定送給全體師生每人一支酒精筆，希望大家時刻保持手部清潔，保護自己也守護校園安全。

而防疫酒精筆起初為國際事務處準備給外籍生的隨身攜帶的消毒裝備，因方便好攜帶又是日常必備文具，戴校長決定由教務處、學務處、秘書室共同採購1萬5000支，並統計校內學生約1萬2000人，編制內教職員工約1000人，全數發放人手一支，在生為三級警戒前，校內舉辦各種活動皆會致贈給與會來賓，也受到不少蒞校的貴賓及校友回饋，感謝學校的貼心，「保護社區安全從校園做起」。

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