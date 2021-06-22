汐止男醉駕過彎連撞3車翻覆　爬出車外「酒測值1.22」中午開喝

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區21日下午發生一起小客車自駕翻車意外；當天下午2點半左右，位於汐止區新台五路2段茄苳路口，一名男子駕駛一輛白色自小客車，行經該路口轉彎，疑因車速過快擦撞路邊3輛汽車，且因撞擊力量過大導致自己車輛翻車，男子一度受困車內。

▲汐止區茄苳路21日中午發生一起酒駕自撞翻車意外。（圖／記者張君豪翻攝）

目擊民眾趕緊報警求助，所幸駕駛自行爬出車外傷勢並不嚴重，但經警方酒測駕駛劉姓男子有酒駕情事、遭警方帶回訊後依公共危險罪移送法辦。

汐止警方表示，車主劉姓男子（38歲）駕車行經該處時，疑因車速過快未適時減速，導致連續擦撞三輛停放在路邊的自小客車，所幸被撞的車輛上並無人員未釀傷亡，但因車速過快擦撞後導致自身車輛失控翻覆。

▲汐止區茄苳路21日中午發生一起酒駕自撞翻車意外。（圖／記者張君豪翻攝）

劉男自行爬出車外脫困，警方獲報到場後對劉男實施酒測，發現他酒測值高達1.22MG/L，劉男坦承中午有喝酒後再開車上路，警方因他酒駕釀禍訊後依觸犯公共危險罪移送地檢署偵辦。

【相關新聞】



►大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑 警員未上銬監視這下慘了



►確診通緝犯全名「陳進福」 逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

►快訊／大安警分局驚傳警員確診 分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女 「怕嬰靈」孕婦倖存

►案發現場／警員楊庭豪之死！出勤被無照少年撞上腦死，誰的責任？

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇 管區：一輩子悔恨