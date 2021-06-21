美新任「北韓特使」向金正恩喊話：我們也做好了對話、對決準備！

▲美國對北韓政策特別代表金星。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星（Sung Kim，又譯金成，本名金星容）在拜登就任總統後，首次以美國對北韓特別代表的身份訪韓，今（21）日與南韓的韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）在首爾樂天飯店舉行會談，針對北韓最高領導人金正恩釋出的訊息，他表示，「期盼平壤當局給予正面回覆。」

根據《韓聯社》報導，金星與魯圭悳21日上午在首爾小公洞樂天飯店，針對韓半島（朝鮮半島）完全的無核化、永久和平的實質進展，討論美韓兩國的合作方案。據悉，金正恩17日在全員會議上向美國拜登政府的對北韓政策喊話，表示將做好對話、對決兩手準備。

金星對此表示，「我們高度關注金正恩委員長近日所提及的『對話與對決』，而不管是哪一個，我們也正進行充分準備。我們殷殷期盼，能夠從平壤當局得到關於會面的答覆。我們希望，金正恩所提及的對話準備，正意味著我們將於不久之後得到正面回應。」

金星補充道，「我們對於透過外交與對話追求韓半島完全無核化，擁有共同的高度強烈意志。」

▲美日韓3方針對北韓核武議題，分別派出代表進行會談，商討如何重啟與北韓的對話。（圖／達志影像／newscom）

南韓的魯圭悳表示，「韓國政府將透過韓美之間的協議與溝通，在促使北韓儘速重啟對話上，繼續扮演重要角色。期盼兩韓關係與美朝關係，能達成互相符合雙方的利益。」

報導分析，金星與魯圭悳在21日上午的會議上商議5月下旬美韓元首峰會的後續行動，並討論該採用何種方法，才能使陷於膠著的美朝關係有重啟對話機會的空間。

另外，魯圭悳下午將與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕，一同針對北韓核武議題進行美日韓3方之間的協商。

►美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核 將與日韓舉行會談

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast