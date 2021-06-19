美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核　將與日韓舉行會談

▲美國對北韓特別代表金星(左)、南韓韓半島和平交上本部長魯圭悳(右)。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星（Sung Kim，又譯金成，本名金星容）於今（19）日首度以美國對北韓特別代表的身份訪韓，預計抵韓後將與首爾當局協商，如何重啟與平壤當局的對話，將北韓（朝鮮）拉到談判桌上，盼能早日實現無核化。

根據《韓聯社》報導，金星19日上午抵達仁川國際機場後，透露此次出訪期盼能與南韓韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）、日本北韓核武議題首席代表船越健裕能有具建設性的談話結果。現場記者提問，美國是否會為了拉攏北韓至談判桌，而施予獎勵措施，對此金星則概不回覆。

金星預計21日將在首爾市中區小公洞樂天飯店，與南韓代表魯圭悳進行美韓北韓核武首席代表協商，針對近日韓半島（朝鮮半島）情勢進行意見交換，同時討論如何拉攏北韓重回談桌，以求早日達成半島無核化的目標。另外，日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕將於21日訪韓，針對北韓議題進行美日韓3方會談，同時美日、日韓也會進行雙邊協商。

報導指出，雖然南韓與日本仍因歷史爭議產生嚴重意見分歧，但為求能儘早達成韓半島無核化，雙方一致體認到美日韓3國合作的重要性。

據悉，北韓最高領導人金正恩近期在全員會議上，以「對話與對決」首度回應美國拜登政府的對北韓戰略政策。美國政府某高層接受《韓聯社》提問時重申，拜登政府的對北韓政策，強調在與北韓之間的外交上，著重在實用且具開放性的態度，同時將與南韓等同盟國展開緊密合作，達成韓半島完全去核的目標。

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