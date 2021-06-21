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18噸炸藥近距離引爆！美軍福特號航母「絲毫未損」　震撼影片曝光

▲▼航母福特號（USS Gerald R. Ford）18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」。（圖／翻攝自推特／@Warship_78）

▲美航母福特號18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」。（圖／翻攝自推特／@Warship_78）

記者張方瑀／綜合報導

美國第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」，直接在航母旁引爆18噸炸藥，威力相當於規模3.9地震，藉此模擬真實戰鬥情況，測試福特號的能夠接受的衝擊程度。

福特號航母18日駛離諾福克海軍基地（Norfolk Naval Station）在佛羅里達州外海進行首次「全艦衝擊試驗」（Full Ship Shock Trials），在航母旁引爆18噸炸藥，模擬真實戰鬥情況，當天美國地質調查局（USGS）還因此測得規模3.9的地震。

美國海軍在測試中使用了專屬水雷，在距離航母一定範圍內爆破，水雷爆炸的衝擊波會衝擊航母，藉此測試福特號的性能和船艦硬度。美國海軍也在聲明中指出，這次測試結果完美，「領導層和機組人員展示了海軍在震後作戰的準備，證明我們的軍艦能『承受打擊』。」

美國最後一次進行水下衝擊測試是1987年的羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt），而福特號也在今年4月份完成了交付後為期1年半的測試，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael M. Gilday）上將近日表示，希望福特號航母能在2022年部署。

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