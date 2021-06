18噸炸藥近距離引爆！美軍福特號航母「絲毫未損」　震撼影片曝光

▲美航母福特號18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」。(圖/翻攝自推特/@Warship_78)



記者張方瑀/綜合報導

美國第三代核子動力航母福特號(USS Gerald R. Ford)18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」,直接在航母旁引爆18噸炸藥,威力相當於規模3.9地震,藉此模擬真實戰鬥情況,測試福特號的能夠接受的衝擊程度。

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can "take a hit" and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!