不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

▲縣市不會驟然解封，但部分低風險場域有望鬆綁。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情確診數逐漸往下降，指揮官陳時中表示，目前不會驟然縣市解封，但部分低風險場域可望鬆綁，包含電影院、展覽館等「不開放飲食」的地方。行政院討論到「微解封」計畫，針對部分商業場所若符合「微靜態、空間足夠、不需要近距離接觸、可流量管控」4個條件，經指揮中心核可有望逐步解封，但確診多的地區例外。《ETtoday新聞雲》將不斷更新，整理各縣市的最新決策。

北北基

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台北市

新北市

基隆市

依疫情指揮中心指示

桃竹苗

桃園市

依疫情指揮中心指示

新竹市

依疫情指揮中心指示

新竹縣

苗栗縣

依疫情指揮中心指示

中彰投

台中市

疫情解封或續封需依照綜合性的整體考量，一個城市若遭受疫情重創，其他城市也很難獨善其身，中央疫情指揮中心已在記者會中說明，「將不朝向縣市分區解封，也不會三級直降二級，仍需全國一致」，若中央依據整體疫情資訊，發布相關解封指標，台中市也會滾動式檢討。

彰化縣

依疫情指揮中心指示

南投縣

依疫情指揮中心指示

雲嘉南

雲林縣

嘉義市

台灣幾乎是一日生活圈型態，中央應該訂定明確的標準，讓各縣市與各行業可以依循，管制才能明確有效、不致出現破口。

嘉義縣

台南市

3級警戒的規定、構成要件很清楚，台南市是否能在28日解除3級警戒，還需要中央流行疫情指揮中心做一個一致性的決定。

高屏

高雄市

基於高雄跟南部地區以及北部地區的交通頻繁，每一個人在這個島上同島一命，防疫的工作也是如此 ，也希望能夠加快對相關疫情的控制，尤其在疫調以及在防疫相關措施，假如力道再強一點，把流行曲線往下一點點，疫情很快可獲得控制，離三級降二級時間也不會太遠，再一個禮拜再來觀察。

屏東縣

尚在討論中

宜花東

宜蘭縣

解封是中央權責，宜蘭與雙北很近，請中央做整體考量。

花蓮縣

台東縣

依疫情指揮中心指示

澎金馬

澎湖縣

金門縣

依疫情指揮中心指示

連江縣