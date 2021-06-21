北市「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家告贏了

▲台北市龍江路的九龍宮，市值逾5億元，原地主在建廟近40年後否認捐地蓋廟，提告要趕走神明。



圖文／鏡週刊

位於台北市中山區龍江路的九龍宮，供奉玉皇大帝、天上聖母及財神等主神，在當地頗富盛名，卻因為廟宇基地發生產權爭議，爆發信徒與前地主家族爭訟。原地主黃江淑當年捐地後，曾擔任九龍宮主委，如今卻以不知道自己的土地被蓋廟占用，提告要趕走神明，高院判決她勝訴，九龍宮神明均應遷出，捐款蓋廟的信徒對此難以置信，決定上訴到最高法院，為留住玉皇大帝力爭到底。

緊鄰松山機場、北捷中山國中站旁的九龍宮，樓高六層的廟產占地170坪，隱身在寸土寸金的台北市中山區巷弄，不少信眾前往參拜，讓這間供奉玉皇大帝、天上聖母等主神的宮廟香火不斷，隨著北市房價不斷攀升，40年來，廟地與房產已漲至逾5億元，加上數千萬元善款，足以買到3戶的帝寶豪宅，引發信眾與原地主爭訟，高等法院日前判決原地主勝訴，宮內神明恐須被迫遷出。

▼1981年九龍宮破土典禮，地主黃江淑、宮主廖林雪子、建築師與信眾出席。



高院的判決指出，九龍宮為原地主黃江淑自地自建，而非信徒捐款起造，應遷廟還地給原地主，眾信徒無法接受判決結果，已委託律師上訴最高法院，並向本刊投訴，指大家捐錢蓋廟，法官怎麼不相信？「來現場看，就知道這是一間廟啊」，盼辛苦建立、經營的宮廟與逾5,000萬元善款，不要化為烏有。

▼九龍宮供奉天上聖母、玉皇大帝等神明，香火鼎盛。



本刊調查，九龍宮1983年完工取得使用執照，隨著近年北市房產不斷增值，位於北市蛋黃區的廟產已從當年的5,000萬元，增值至今價值逾5億元，信徒表示，由於該建築位在住宅區，依當時法令不能申請宮廟建築許可，信徒才借用主委黃江淑的名義登記為起造人，並將相關廟產登記在她名下。

▼九龍宮啟用之後，宮主廖林雪子（黃衣者）與信眾在1樓大廳共同參拜。



當年捐地並擔任九龍宮主委的黃江淑，多年前不再擔任廟職後，黃江淑及家人與昔日感情良好的九龍宮信徒鬧翻，2015年提告要趕走神明，原本一、二審法院都認定當年信徒捐款、黃江淑捐地，廟落成後借名登記在黃江淑名下，判神明免遷出，但黃後來委任退休轉任律師的前最高法院法官蕭仰歸後，官司大逆轉，高院更一審認定，九龍宮不是信眾捐錢蓋的，而是黃江淑自地自款興建住宅，卻在不知情的狀況下遭信徒占用開廟數10年，因此判決應遷廟還地。

▼九龍宮樓高6層，供奉的玉皇大帝是由松山奉天宮迎來。



▼九龍宮正因逾5億元的廟產訴訟中，石姓信徒希望司法能和神明一樣公正，明察秋毫。



信徒委任的鼎益法律事務所律師劉衡慶告訴本刊，當年捐款的信徒有很多早已不在人世，無法出面作證，且蓋廟後信徒陸續捐款，扣除蓋廟費用至今仍累積逾5,000萬元，信徒基於信任及感謝當年捐地的黃江淑，存摺都是由她保管，如今卻演變成神明被逼搬家，更有信徒指控若黃江淑真的要趕走神明，當年大家捐的錢等於被侵占，只能靠司法釐清真相，本刊致電九龍宮原地主黃江淑的委任律師王韻茹事務所，截稿前未獲回應。



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