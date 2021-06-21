囂張所長走私「觀音王」10億安非他命　偷渡逃亡落網原因超瞎

▲海巡人員成功攔截海釣船「藍悅號」，逮捕運毒的鄭姓船長。



圖文／鏡週刊

2019年5月，台東檢警在蘭嶼外海一艘名為藍悅號的海釣船上，查獲超過8百公斤的二級毒品安非他命，這些毒品採真空包裝封存，上面還有「觀音王」字樣，這批毒品被查獲時，因直接放在船板上，與一般藏在暗艙的做法不同，行徑相當大膽。鄭姓船長自知難逃法網，坦承這些是剛從海上母船運下來的毒品，更指幕後主嫌是一名警官。

▼前台東警分局蘭嶼分駐所所長李哲銘因走私毒品鋃鐺入獄。



鄭姓船長稱自己債務纏身，恰好時任蘭嶼分駐所所長的李哲銘也有債務問題，兩人是相識多年的同鄉，二人一拍即合，決定幹一票大買賣，在一名熟悉毒品運輸網路的男子介紹下，兩人與販毒集團代表在花蓮縣玉里鎮某民宅碰面，共謀運毒細節，雙方約定在毒品運到台灣本島後，可拿到運費報酬1,600萬元，其中所長李哲銘、中間介紹人可各得6百萬元，鄭姓船長得4百萬元。

▼檢警偵破李哲銘運毒案，因毒品數量龐大、嫌犯身分特殊，特別召開記者會說明。



在約定運毒後，李哲銘等3人以為自己要運的是840公斤的三級毒品K他命，沒想到最後運來的是刑責更高的二級毒品安非他命，當船長返航途中遭查獲，鄭男當場被捕，李等人得知事情敗露後，當晚就與多名共犯展開逃亡。

▼刑事警察局偵三大隊第一隊副隊長陳力維，向本刊說明運毒案偵辦經過。



在宜蘭藏匿3天後，與另一名共犯一同搭海釣船出海，準備逃往越南，出海2個多小時後抵達公海，正等候接駁大船時，共犯卻突然心臟病發，一度甚至喘不過氣，癱軟倒臥在船板上，李立即施以急救，共犯的身體狀況卻仍未見好轉，接駁大船見苗頭不對，不讓他們登船，海釣船船長也怕鬧出人命，決定立即返航，李哲銘與共犯因此被迫重回台灣。

為逃避追緝，李哲銘多次更換住宿點，甚至搭計程車前往台南海邊製造斷點，後來前往屏東墾丁某民宿藏匿，警方憑著另名共犯手機通聯，最後順利逮捕李嫌。檢警監聽得知，販毒集團原本計畫讓李哲銘抵達越南後，重新出發，甚至還幫他安排一份工作，但李並不滿足，竟要求販毒集團幫他找多名當地美女陪伴度日。

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