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加州奧克蘭慶祝六月節爆槍擊！人群尖叫狂竄　槍手釀1死5傷

文／中央社加州奧克蘭20日綜合外電報導

加州奧克蘭舉辦慶祝六月節（Juneteenth）慶典的附近爆發槍擊，警方表示，造成1名現年22歲的男子死亡及5人受傷，但不清楚這起槍擊是否與慶祝六月節有關。

美聯社報導，奧克蘭警局警官華森（Johnna Watson）說，19日晚間在梅瑞特湖（Lake Merritt）附近爆發的槍擊，身分不明的男子在醫院不治。

▲▼加州奧克蘭舉辦慶祝六月節（Juneteenth）慶典的附近爆發槍擊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲六月節慶典被槍擊事件破壞 。（圖／達志影像／美聯社）

華森說，其他5名傷者年齡分別介於16至27歲之間，其中包括一名20來歲的女性，經送醫治療後目前情況穩定。

「舊金山灣區新聞集團」（Bay Area News Group）報導，調查槍擊案的承辦幹員表示，他們正在釐清歹徒犯案動機與嫌犯的身分，警方說，有兩名持槍逃離現場的歹徒被捕，但是不清楚是否他們犯下這起槍擊案。

當時在梅瑞特湖附近慢跑的辛普森（Andrew Simpson）告訴灣區新聞集團，他聽到槍響，並且「我的眼角餘光瞄到有個男的持槍指著一輛車，於是大家開始四散奔逃並驚聲尖叫」。

另有若干目擊者說，爆發槍響時，有些人縱身躍入湖水裡。

奧克蘭市長薛佛（Libby Schaaf）發表聲明說：「毫無理性的槍擊毀了今晚在梅瑞特湖興高采烈的慶祝活動。」

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