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狠心！三峽民宅「驚見10餓死狗屍」…糞便遺骸遍地慘狀曝光

▲▼有民眾反映鄰居家飄出屍臭，警消破門後驚見10隻犬隻屍骸。（圖／新北動保處）

▲有民眾反映鄰居家飄出屍臭，警消破門後驚見10隻犬隻屍骸。（圖／新北動保處，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市政府動保處19日晚間接獲，三峽區中正路一處民宅的5樓住家傳出屍臭，鄰居表示近日一直沒聽見屋內的狗叫聲，擔心屋主死在屋內，經警消破門後，驚見10隻犬隻屍骸。動保處檢視，犬隻已死亡多日，研判應為餓死，現場髒亂不堪，已帶回屍體及相關事證，後續約談蒲姓飼主，依「違反動物保護法第25條」，移送法辦。

動保處指出，有民眾近日發現三峽區中正路5樓住家飄出陣陣屍臭惡味，且有超過1個月未見過住戶出入，原本屋內會聽見的狗叫聲最近也未聽見，一開始以為住戶死在屋內，經警消、里長破門而入，發現現場如同廢墟，不見屋主人影，且有大量犬隻屍體，趕緊通報動保處前往。

▲▼有民眾反映鄰居家飄出屍臭，警消破門後驚見10隻犬隻屍骸。（圖／新北動保處）

動保處到場後，檢視現場環境，屋內垃圾滿間、雜物散滿整地，有多個空飼料袋以及地上都有許多乾黑排泄物，並且還在2個房間內發現10隻犬隻屍骸，犬隻瘦弱見骨，遺體已有蛆蟲啃食，部分犬隻遺體甚至已腐爛看見部分骨頭，推測應為飢餓致死多日。

警方表示，該地址為1名蒲姓民眾的租屋處，平時鄰居偶爾會看到他載飼料回來，先前因狗吠叫擾民被民眾檢舉。動保處逐一檢視屍體狀況及掃晶片，10隻狗皆無植入晶片，並將屍體裝袋帶回，該名飼主已違反動物保護法第25條，可處二年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，後續將由警方移送地檢署偵辦。

▲▼有民眾反映鄰居家飄出屍臭，警消破門後驚見10隻犬隻屍骸。（圖／新北動保處）

動保處呼籲，民眾飼養動物應負起照護責任，動物保護法在今年5月已修正將飼主不作為或以其他方法，致動物傷害或使其無法維持正常生理狀態之行為納入虐待，「動物應被妥善照顧，給予適當、乾淨且無害的食物及24小時充足、乾淨的飲水和提供適當遮蔽等，如有違反經勸導不改善者，可依法處以罰金外，造成動物重傷甚至死亡還會被判刑坐牢，不可不慎。」

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